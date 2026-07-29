ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

Tекст: Вера Басилая

ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

«За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.



