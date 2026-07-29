Актера Джареда Лето обвинили в непристойном поведении

Десять женщин обвинили актера Джареда Лето в непристойном поведении

Tекст: Мария Иванова

Десять женщин выдвинули серьезные претензии в адрес оскароносного актера и певца Джареда Лето, передает РИА «Новости».

Британская пресса отмечает, что инциденты включают домогательства и одну половую связь с несовершеннолетней. Еще в июне 2025 года журнал Air Mail писал о девяти пострадавших.

Журналисты приводят следующие данные: «Четыре женщины обвинили оскароносного актера и солиста Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в противоправном сексуальном поведении, предполагаемые преступления были совершены, когда они были подростками».

Одна из пострадавших под псевдонимом Изабел рассказала о приставаниях артиста в мотеле, когда ей было 17 лет. Другая девушка Алекс заявила об угрозах изнасилованием в гостиничном номере в возрасте 19 лет. Третья жертва Клара сообщила о вступлении в половую связь с певцом в 17 лет, что классифицируется как изнасилование.

Этта рассказала, что в 16 лет получала от исполнителя непристойные звонки и предложения переспать, а позже отказалась подписать соглашение о неразглашении. Еще четыре женщины пожаловались на странные телефонные разговоры пошлого характера.

Последняя заявительница Тейлор вспомнила, как в 14 лет музыкант отпустил грубую шутку про ее грудь и велел увести за кулисы без согласия. Все десять встреч с артистом произошли в период с 2002 по 2016 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года девять женщин обвинили актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах.

Представитель артиста тогда полностью отверг заявления о непристойном поведении.

Юристы советуют жертвам харассмента фиксировать все подобные случаи для защиты своих прав.