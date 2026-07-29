В Москве ввели 50-процентную скидку на поездки на речном электротранспорте

Tекст: Дарья Григоренко

Специальный утренний тариф на втором и третьем маршрутах речного электротранспорта Москвы введут с 1 августа по 15 октября 2026 года. Льготная цена будет доступна на линиях «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ» в период действия летних тарифов, передает АГН «Москва».

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новый формат поддерживает курс города на развитие электросудов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт. Для утренних поездок на двух маршрутах «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ» разработали выгодный тариф. Цена проезда по нему будет на 50% дешевле. Такой подход сделает электросуда еще доступнее», – привела его слова пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Скидка 50% будет действовать в будние дни с 7:00 до 11:00. Стоимость поездки по биометрии составит 115 рублей, по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» – 165 рублей, при оплате банковской картой – 190 рублей. Все регулярные маршруты электросудов по-прежнему входят в билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней, поэтому обладателям такого билета доплачивать не придется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил разработать концепцию развития водного транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о возможности появления в столице беспилотных электросудов через два-три года.