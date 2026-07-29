Житель Подмосковья прострелил ногу мужчине на набережной в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в Даниловском районе города, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Медики зафиксировали у пострадавшего огнестрельное ранение ноги.

«Используя полученные приметы, сотрудники полиции в подъезде одного из домов на Даниловской набережной обнаружили и задержали подозреваемого, 41-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у мужчины был изъят травматический пистолет», – добавили в МВД.

По словам потерпевшего, нападавший выстрелил в него после короткого разговора и сразу скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде.

В апреле конфликт из-за парковочного места у московского торгового центра закончился стрельбой из травматического пистолета.

В мае полицейские задержали шестерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Одинцово.

В январе столичные правоохранители изъяли два травматических пистолета у стрелявшего на Ярославском шоссе злоумышленника.