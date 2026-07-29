Reuters: Военных США на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов

Tекст: Ольга Иванова

Американские солдаты, дислоцированные в ближневосточном регионе, могут лишиться средств связи по соображениям оперативной безопасности, передает РИА «Новости». Ожидается, что приказ о сдаче гаджетов в ближайшие дни получат военные на базах в Иордании, которые часто подвергаются атакам.

«Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке предупредил военнослужащих, что видео с мобильных телефонов, размещенные в интернете, могут помочь Ирану наносить удары по американским базам», – отмечает Reuters.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер призвал подчиненных удвоить усилия по защите информации.

Обострение конфликта произошло после того, как восьмого июля президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном. С тех пор американские силы провели несколько атак в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. В свою очередь иранская сторона нанесла ответные удары по базам Соединенных Штатов и перекрыла пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Исламской республики.

Вооруженные силы Ирана в ответ атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.