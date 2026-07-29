Румынский порт Констанца заминировали с украинского и польского номеров

Tекст: Валерия Городецкая

По словам временно исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, один номер имеет украинский префикс, а другой – польский, передает РИА «Новости».

«Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой – с польским. Ведется расследование по этим номерам», – заявил Мируцэ телеканалу Digi24.

Политик уточнил, что с указанных номеров пришло аудиосообщение на румынском языке. Эксперты считают, что оно было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время на месте работают специалисты, проводятся необходимые проверки.

Из-за инцидента порт не закрывали, однако часть людей эвакуировали из зданий, где, по данным румынской разведки, могли находиться сотрудники порта Констанцы. Расследование продолжается.

В начале июня в акватории гражданского порта Констанцы взорвался украинский морской беспилотник.

После этого инцидента власти Румынии потребовали от Киева внедрить систему автоматического подрыва аппаратов.

В середине июля румынское оборонное ведомство уничтожило еще пять обнаруженных в Черном море дронов.