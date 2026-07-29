Пекин опроверг информацию о поставках китайских ПЗРК Ирану

Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

Tекст: Вера Басилая

Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

«Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.