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    29 июля 2026, 14:07 • Новости дня

    Пекин опроверг информацию о поставках китайских ПЗРК Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Китая заявило о недостоверности сведений о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    «Данные сообщения являются совершенно безосновательными», – заявили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Китайские дипломаты подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию международных споров, передает РИА «Новости».

    В Пекине напомнили, что всегда содействовали примирению конфликтующих сторон и стимулировали переговорный процесс.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче оружия Тегерану.

    Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался комментировать просьбу президента США об остановке военных поставок.

    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

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    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    @ Alex Edelman/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

    Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.

    «Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

    Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 00:43 • Новости дня
    Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал прекратить поддержку действий России.

    Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.

    МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    28 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    МИД назвал агрессией атаку Киева на судно Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение Киева на коммерческий транспорт с гражданским грузом в Каспийском море грубо нарушает нормы международного права, заявил МИД России.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала жесткую оценку действиям украинской стороны.

    «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – подчеркивается в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Ранее МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

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    29 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    МИД Венесуэлы вручил послу Ирана ноту протеста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Венесуэлы выразили протест Ирану, вручив послу ноту из-за резких высказываний в адрес государственных институтов и руководства страны.

    В заявлении МИД говорится: «Посол Исламской республики Иран в Венесуэле был вызван в МИД Венесуэлы для передачи ему ноты протеста в связи с уничижительными и неуместными высказываниями в адрес венесуэльских институтов и властей. В ноте содержится требование прекратить все упоминания или сравнения, подрывающие достоинство, суверенитет, институциональную целостность или доброе имя Боливарианской республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Правительство Венесуэлы одновременно подтвердило приверженность базовым принципам международных отношений, таким как взаимное уважение, суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Власти подчеркнули, что именно эти нормы международного права исторически лежали в основе связей между Боливарианской республикой Венесуэла и Исламской республикой Иран.

    В сообщении МИД не уточняется, какие именно заявления иранской стороны стали поводом для столь жесткого демарша Каракаса и вручения послу ноты протеста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о сохранении внешнеполитического курса страны в беседе с послом России.

    Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Исламской республике Иран и Боливарианской республике Венесуэла.

    Венесуэльский МИД заявил о намерении обратиться в международные организации и запросить экстренное заседание Совбеза ООН после ночной операции США.

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    29 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран планировал нанести ответный удар по порту на Украине после гибели своего моряка в результате обстрела торгового корабля, сообщает газета New York Times.

    Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.

    Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.

    Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.

    Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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