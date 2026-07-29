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    29 июля 2026, 13:48 • Новости дня

    «Калашников» на 70% увеличил продажи доработанной с учетом опыта СВО экипировки

    Tекст: Мария Иванова

    В первом полугодии онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки, усовершенствованной благодаря опыту спецоперации, выросли на 70%.

    Производитель экипировки «Триада-ТКО» в первом полугодии увеличил продажи в сегменте онлайн-торговли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале концерна «Калашников».

    Наибольшим спросом пользуется тактическая одежда серий CS и MS для разных погодных условий. Это коммерческие аналоги полевого обмундирования, которые улучшались благодаря взаимодействию с военными во время спецоперации. Пользователи высоко оценивают износостойкость и функциональную конструкцию изделий.

    Серия CS ориентирована на свободу движений и комфорт при интенсивном использовании. Линейка MS отличается применением ткани, скрывающей бойца от приборов ночного видения, а также наличием плечевых клапанов для погон. Предприятие занимается созданием профессиональной экипировки с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года концерн «Калашников» успешно испытал в зоне спецоперации новый комплект обмундирования «Новатор».

    В феврале 2025 года компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний.

    В мае гендиректор предприятия Алан Лушников сообщил о кратном росте спроса на снайперские винтовки для борьбы с дронами.

    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепропетровск отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    27 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 с усиленной защитой и усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Объем поставок техники вновь превысил показатели предыдущих месяцев.

    Боевые машины ценятся военнослужащими за высокую огневую мощь и простоту использования. Каждая единица техники оснащена дополнительной защитой корпуса со всех направлений, включая верхнюю полусферу. Современное оборудование значительно повысило мобильность машин и эффективность вооружения, а также обеспечило их новыми системами радиоэлектронной борьбы.

    «С начала спецоперации объемы отгружаемой «Высокоточными комплексами» продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    Он добавил, что облик техники меняется с учетом фронтового опыта: в текущем году БМП-3 получили усиленную защиту днища от подрыва и улучшенную противоосколочную стойкость корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 с комплектами «Накидка».

    Осенью российские военные получили модернизированные боевые машины десанта БМД-2.

    Летом предприятие отправило в войска технику со специальными защитными экранами.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    27 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    @ Scott Carson/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская армия получит полноценные лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников и ракет уже до конца десятилетия, заявила глава профильного подразделения корпорации Lockheed Martin Стефани Хилл.

    «Они уже здесь, они эффективны, и они работают», – сказала Хилл, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя, новейшие установки используют передовую технологию спектрального сведения лучей. Данная разработка уже успешно доказала свою эффективность в борьбе с малыми беспилотниками и ракетами-мишенями морского и наземного базирования.

    Корпорация также активно проектирует альтернативные средства перехвата. Инженеры создают более доступную версию ракеты PAC-3, мультикоптер MORFIUS с мощным микроволновым излучением против роев дронов и интеллектуальный комплекс Sanctum.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия. Высшие чины Пентагона впервые оценили работу перспективных систем направленной энергии. Американское оборонное ведомство оборудует пять военных баз новейшими боевыми лазерами.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    26 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Турция решила направить F-16 на круглосуточное дежурство в странах Балтии

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих на эстонскую авиабазу Амари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.

    Турецкие военные летчики с августа по ноябрь будут круглосуточно патрулировать  воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Подготовка 181-й авиационной эскадрильи проходит на 8-й главной реактивной авиабазе в Диярбакыре, передает агентство Anadolu.

    Командир эскадрильи Pars подполковник Оздемир подчеркнул мирный и оборонительный характер миссии. По его словам, операция направлена на защиту стран Балтии, не располагающих собственной истребительной авиацией.

    «Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», – заявил Оздемир.

    Он добавил, что в ходе операции турецкие военные будут круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками.

    Эскадрилья Pars считается одной из самых опытных ударных сил турецких ВВС. Военнослужащие готовы реагировать на возможные нарушения воздушных границ и оперативно перехватывать неопознанные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты стран НАТО в апреле отработали  маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией. Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией. боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.Французские истребители

    перехватили беспилотник в небе над Латвией.


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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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    28 июля 2026, 02:26 • Новости дня
    Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сестра пленного солдата ВСУ угрожала убить бабушку ради координат российских войск, о чем признался захваченный в плен украинский солдат, о чем рассказал оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

    Выяснилось, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники часто подвергаются серьезному давлению. Их заставляют вымогать у солдат сведения о перемещениях подразделений Вооруженных сил России.

    «Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: «Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью». Сестра так говорила родному брату», – приводит РИА «Новости» слова российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни. Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.


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    27 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда

    Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России

    Tекст: Вера Басилая

    Международное морское право строго запрещает оснащать гражданские корабли оборонительными системами, однако безопасность отечественного торгового флота обеспечит Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.

    «Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.

    Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.

    По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотами и моряками в Петербурге.

    «Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотами, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.

    Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот.

    Весной помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.

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