Reuters: Хуситы введут плату за проход судов в Красном море

Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

«А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

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