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    Зеленский готовит вымораживание Украины
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Иностранные грузовые суда прекратили заходить в одесские порты
    29 июля 2026, 12:34 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках Запада обещаниями «развести» Россию

    Лавров заявил о постоянных попытках западных стран обмануть Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства регулярно пытаются «развести» Россию, давая обещания и действуя ровно наоборот, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о недобросовестном поведении зарубежных партнеров, передает ТАСС. По словам дипломата, отечественная внешняя политика вынуждена учитывать эти факторы.

    «Внешняя политика, дипломатия, тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас все наши западные собеседники пытаются по большому счету «развести»: обещают одно, делают другое», – подчеркнул глава ведомства.

    Руководитель МИД добавил, что Москва уже привыкла к подобному отношению. При этом он напомнил слова президента страны о том, что возврата к отношениям, существовавшим до февраля 2022 года, больше не предвидится, поскольку всякому терпению приходит конец.

    Ранее Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике.

    Глава МИД России Сергей Лавров категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

    28 июля 2026, 19:42 • Новости дня
    «Единая Россия» попросила СК о федеральной проверке зверского избиения ученого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» призвала Следственный комитет провести федеральную проверку обстоятельств жестокого избиения и последующей смерти ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку гибели доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина.

    «Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», – написал политик в своем канале в Max.

    Трагедия произошла в Екатеринбурге, сообщил Сидякин. Ученый и его заместитель обнаружили на опытных полях пятерых детей, которые катались на квадроциклах и уничтожали результаты научных трудов. Мужчины помогли вытащить застрявшую технику и договорились передать ребят родителям у здания института.

    На месте встречи ученых поджидала группа мужчин на четырех внедорожниках. Они жестоко избили исследователей на глазах у детей, рассказал Сидякин. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию. Через несколько дней 67-летний Никита Зезин скончался от инфаркта, который, по мнению близких, был спровоцирован нападением.

    Напомним, на Урале после жестокого избиения погиб ученый Никита Зезин. СК возбудил уголовное дело.

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    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    29 июля 2026, 08:51 • Новости дня
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск, он обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщили в спецслужбе.

    Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые киевскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Впоследствии жертвами атак стало множество людей, включая женщин и детей, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

    Обвинение предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности», он объявлен в международный розыск.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, были «Дайвинчик», указали в ФСБ. Там киевский режим вовлекал российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием послужило то, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

    30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы с 2022 года предотвратили сотни скоординированных через Telegram терактов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отказ администрации мессенджера от взаимодействия с властями.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признавал факт активного использования платформы украинскими спецслужбами.

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    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

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    29 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров

    Зеленский: Судьба Крыма не обсуждается на мирных переговорах

    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба Крыма не является предметом текущих обсуждений, касающихся завершения конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о будущем Крыма не поднимается в рамках переговоров о прекращении огня, передает «Газета.Ru».

    «Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», – сказал Зеленский в интервью Fox News.

    Ранее Зеленский отмечал, что ситуация вокруг полуострова кардинально изменила его отношение к давним знакомым из России. По его словам, те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, перестали быть для него людьми.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о крымчанах. Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения территорий.

    Переселенцы с Украины призвали Зеленского прекратить спекуляции о российском статусе Крыма.

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    28 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко

    Reuters: Офис Зеленского просит прокуратуру возбудить дело против Лукашенко

    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Reuters.

    Офис Владимира Зеленского обратился к прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Лукашенко, передает Reuters.

    Поводом стало майское обращение оппозиции Белоруссии. Оппозиционеры обвиняют Лукашенко в «причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию».

    В 2023 году белорусский лидер отмечал, что республика временно приняла детей для помощи в реабилитации. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил отказ отправлять армию в зону боевых действий. «Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню», – заявил политик военным выпускникам.

    Ранее киевские власти обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Власти Белоруссии не придали значения подобным намерениям украинской стороны.

    Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    28 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга
    Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга
    @ Павел Кононов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Торжественная церемония отправки новейшей многоцелевой субмарины со стапелей в заводскую акваторию прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

    О завершении важного этапа строительства корабля сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС. «Сегодня, 28 июля, на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева», – заявили в ведомстве.

    Старт началу движения субмарины дал генеральный директор завода Михаил Будниченко. Командир экипажа капитан первого ранга Вячеслав Самойлов разбил о корпус судна традиционную бутылку шампанского, после чего крейсер начал выход в акваторию предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Севмаш» велось строительство подлодки «Ульяновск» проекта 885М. Президент России Владимир Путин поручил продолжить серийный выпуск подводных крейсеров этого типа.

    Месяцем ранее в Северодвинске состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

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    29 июля 2026, 00:01 • Новости дня
    Таксист-иностранец депортирован из России после отказа везти ветерана СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО в Подмосковье, депортировали, ему закрыли въезд в Россию до 2032 года, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    Муж и жена Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали машину 14 июля, чтобы доехать к протезисту из Одинцово в Москву, но приехавший водитель развернулся и уехал. По словам Анастасии, он отказался от поездки из-за инвалидности супруга, передает РИА «Новости».

    По данным полиции, иностранец находился в России на законных основаниях, его патент был оплачен до августа 2026 года, но 17 июля въезд в страну ему закрыли до 2032 года, а патент аннулировали.

    «Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», – сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон, расширяющий основания для депортации иностранцев, включая дискриминацию других граждан.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти и унижении достоинства против таксиста, высадившего из машины участников спецоперации в Москве.

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    29 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столице Урала задержали 38-летнего горожанина, которого обвинили в хулиганском нападении на двух ученых, один из которых вскоре скончался, сообщил СК.

    В сообщении на сайте ведомства говорится: «Обвиняемый, находясь вблизи дома на улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин... один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания... Фигурант задержан».

    Следователи уточнили, что будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, обвинение предъявлено 38-летнему жителю Екатеринбурга как участнику хулиганских действий в отношении двух мужчин.

    Ранее Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер писал на своей странице во «ВКонтакте», что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.

    По словам депутата, ученый вместе со своим заместителем осматривал опытные поля и заметил подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил родителям подростков и сообщил, что довезет детей до института, где их уже ждали мужчины, напавшие на ученых. После этого было возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю, сообщил СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали расследование обстоятельств гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина после нападения в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о федеральной проверке гибели ученого.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

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    28 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные удары ВС России привели к параличу судоходных маршрутов, что серьезно ограничило возможности экспорта сельскохозяйственной продукции Украины через черноморские порты в разгар уборочной кампании.

    Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Украинские военные аналитики жалуются на нарушение работы маршрутов, которые использовали суда для прохода к одесским портам, из-за ракетных ударов армии России.

    В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными проблемами в морских поставках. Экспорт зерновых оказался существенно ограничен.

    Аналитики отмечают, что именно порты Одессы служат ключевыми узлами для вывоза сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Их блокировка наносит серьезный удар по экспортным возможностям.

    Между тем Южный горно-обогатительный комбинат приостановил экспорт своей продукции из-за российских ударов по транспортным судам и портовой инфраструктуре, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин. Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с экспортом масла.

    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

    За 11 дней Вооруженные силы России уничтожили 28 транспортных судов с военными грузами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил неспособность Украины использовать морские порты для отправки грузов.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

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