Токен Gram снизился почти на 4% после объявления Дурова в розыск

Tекст: Дарья Григоренко

Связанный с Telegram токен Gram (ранее Toncoin) утром проседал почти на 4% на бирже Binance, следует из данных торгов, на которые ссылается ТАСС.

По состоянию на 09:10 мск стоимость Gram снижалась на 3,86%, до 1,393 доллара. К 11:45 мск токен отыграл часть потерь и торговался на уровне 1,422 доллара, что соответствовало падению на 1,86%.

Блокчейн The Open Network (TON) относится к третьему поколению сетей Proof-of-Stake и был создан в 2018 году братьями Дуровыми. Позже проект передали открытому сообществу TON, которое поддерживает и развивает сеть. Павел Дуров объявил о переименовании токена Toncoin 1 июня, а 15 июня он окончательно получил название Gram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

Ранее стоимость криптовалюты Toncoin на бирже Binance более чем на 15% снизилась после сообщений о задержании Дурова во Франции.

Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже по запросу французских властей по подозрению в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.