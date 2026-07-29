Лавров объяснил отказ патентовать свою легендарную фразу

Лавров признался, что не задумывался о регистрации товарного знака со своей знаменитой фразой. Выражение было произнесено министром в 2015 году на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Все мы живые люди. Выскакивает», – отметил Лавров.
По его словам, иногда в ситуациях, когда кто-то поступает неправильно, может вырваться крепкое слово. Глава ведомства подчеркнул, что никогда не рассматривал возможность создания торговой марки на основе этой реплики.
Отвечая на замечание о том, что коллеги дипломата критикуют использование нецензурной лексики на работе, министр в шутку упрекнул их в лицемерии. Лавров с улыбкой добавил, что припомнит им эти слова.
В прошлом году министр иностранных дел называл употребление крепких выражений чертой своего характера.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала умение дипломата подбирать точные слова.