Лавров заявил о превращении Прибалтики в главные боеголовки против России

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что страны Прибалтики превратились в главные боеголовки против Москвы, передает ТАСС.

По его словам, Литва и Латвия уже заявили об отмене запрета на размещение ядерного оружия.

«Вот Прибалтика. Когда в 2004 году я только занял министерский пост, они стали втягивать Прибалтику в очередную волну расширения НАТО», – рассказал глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Запад обещал успокоить эти страны после их вступления в альянс и Евросоюз.

Лавров также подчеркнул, что западные государства с остервенением воюют против России через Украину, накачивая ее современными вооружениями. Англосаксы, по его мнению, готовят провокации, чтобы возбудить общество против властей, так как не могут честно конкурировать и пытаются удержать ускользающие позиции с помощью санкций.

Ранее руководители Латвии и Литвы провозгласили готовность разместить на своей территории ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такие намерения прибалтийских стран попыткой угнаться за Финляндией.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия западных государств открытой войной против Москвы.