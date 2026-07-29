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    29 июля 2026, 11:52 • Новости дня

    Bloomberg: Автоконцерн BMW уволит тысячи сотрудников в Германии

    Bloomberg: BMW сократит тысячи рабочих мест в Германии до 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобилестроительный концерн планирует уволить тысячи работников в Германии до конца 2027 года в рамках глобальной программы оптимизации штата.

    Немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года, передает Bloomberg. Это произойдет в рамках планов по увольнению восьми тысяч работников по всему миру.

    «BMW предлагает компенсации за увольнение по собственному желанию тысячам сотрудников в Германии... Концерн ожидает, что на увольнения в Германии придется большая часть из примерно восьми тысяч рабочих мест, которые он планирует сократить по всему миру», – сообщает агентство.

    Предложения о добровольном уходе поступят сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, а также управляющему звену. Производственные отделы увольнения не затронут. Программа сокращений вступит в силу в октябре и продлится до конца 2027 года, отмечает РИА «Новости».

    Ранее акции BMW упали в цене более чем на 6% после ухудшения финансового прогноза на 2026 год. Компания объяснила это конкуренцией в Азии и ситуацией на Ближнем Востоке. Штат автоконцерна по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

    В июне сообщалось, что немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Руководство этого концерна анонсировало увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах к концу года.

    Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

    26 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ застрелил предполагаемого террориста, въехавшего на минивэне в толпу людей во время массовых гуляний в парке Тиргартен немецкой столицы.

    Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

    Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

    Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 02:35 • Новости дня
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    @ Vasily Krestyaninov / SOPA Images/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в заявлении для прессы по поводу нападения в Берлине призвал сограждан быть стойкими и не позволять злоумышленникам запугать и разделить общество.

    «Нас объединяет трагическое событие и гнусный поступок. Мы сейчас всем сердцем разделяем боль с близкими жертва этого исламистского террористического акта, с их семьями, с их друзьями. Прежде всего, я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – приводит стенограмму речи канцлера сайт правительства ФРГ.

    Мерц подчеркнул, что действия террористов преследуют лишь одну цель: разделить  общество.

    «Они хотят отнять у нас то, что для нас наиболее важно, а именно нашу открытость и свободу. Не позволяйте себя, не позволяйте нам, запугать вас!», – сказал он.

    Канцлер заявил, что правительство не позволит яду терроризма, направленному против свободы распространяться дальше в обществе.

    «Независимо от всех партийно-политических разногласий. Мы будем защищать свободу нашего общества. На это может рассчитывать каждый», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен. Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого, после чего стало известно, что главный  подозреваемый в теракте ликвидирован.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует отправить в отставку министра транспорта Патрика Шнидера, однако согласованный кандидат на этот пост в последний момент отказался.

    Премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер подтвердил слухи о готовящейся отставке министра транспорта ФРГ Патрика Шнидера, передает РИА «Новости». По словам баварского политика, канцлер Фридрих Мерц недоволен работой главы ведомства и намерен провести кадровую замену.

    «Федеральный канцлер должен принимать решения, и это ему дается нелегко. Это как у футбольного тренера: ему приходится выставлять игроков на поле и заменять их. И он пришел к выводу, что, очевидно, в министерстве транспорта необходимы перемены», – заявил Зедер в интервью телеканалу ZDF.

    Политик добавил, что Мерц уже согласовал кандидатуру нового министра, но претендент в последний момент передумал. Это усложнило задачу по переформатированию правительства. Зедер подчеркнул, что ответственность за срыв договоренностей не лежит на канцлере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Катализатором изменений стал уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС из-за скандала с суррогатным материнством.

    Ранее министр транспорта Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.


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    28 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    В Шушарах стартовало производство кроссоверов Jeland J6

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская автомобилестроительная группа начала сборку полного цикла новой версии кроссовера, адаптированного к отечественным климатическим условиям и дорогам.

    Российская группа «АГР Холдинг» запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах, сообщает РИА «Новости».

    «На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах, прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла полноприводной версии нового кроссовера Jeland J6», – заявили в пресс-службе компании.

    Конструкция и оснащение J6 AWD специально разработаны для российских условий. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском и покрываются дополнительными слоями антикоррозийных материалов.

    Машины также получают расширенный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

    Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов движения, подстраиваясь под дорожные условия. Сроки начала продаж и стоимость новинки будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этот кроссовер впервые показали широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной рабочие завода в Шушарах завершили сварку первого кузова данного автомобиля. В июне отечественная компания вывела на рынок три комплектации новой машины.

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    27 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Посольство России исключило наличие россиян среди пострадавших в Берлине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами наезда белого минивэна на толпу людей в берлинском парке Тиргартен стали десятки человек, россиян среди них не оказалось, сообщило российское дипломатическое представительство в Германии.

    «Посольство подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», – указали в посольстве, передает РИА «Новости».

    Нападение произошло 25 июля во время массового мероприятия в районе парка Тиргартен.

    Неизвестный за рулем белого минивэна намеренно протаранил толпу отдыхающих. После этого автомобиль врезался в дерево, а злоумышленник покинул место преступления.

    Согласно заявлению главы МВД Германии Добриндта, в результате инцидента погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили еще 29 участников мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским терактом. Берлинский спецназ застрелил предполагаемого злоумышленника при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам нападения.

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    27 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    «КамАЗ» отменил короткую рабочую неделю из-за наплыва заказов

    «КамАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе на фоне роста заказов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» отменил четырехдневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов, сообщили в компании.

    Автоконцерн «КамАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю, которая должна была действовать с августа по октябрь, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне значительного роста объема заказов на продукцию предприятия.

    «Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года», – сообщили в пресс-службе компании.

    Теперь сотрудники автогиганта продолжат трудиться по стандартному пятидневному графику. Это позволит предприятию своевременно выполнить все обязательства перед заказчиками и удовлетворить растущий спрос на рынке грузовой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной руководство автозавода обсуждало возможность перехода предприятия на четырехдневную рабочую неделю.

    В мае генеральный директор компании Сергей Когогин доложил президенту о бесперебойной работе производства.

    В прошлом году подразделения с неполной загрузкой переходили на сокращенный график из-за кризиса на рынке грузовиков.

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    27 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    DPA: Депутат Бундестага Хопперманн станет новым генеральным секретарем ХДС

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий казначей Христианско-демократического союза Франциска Хопперманн готовится занять должность генерального секретаря партии, сменив на этом посту Карстена Линнеманна.

    Кандидатуру Франциски Хопперманн на пост генерального секретаря предложил канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в ходе встречи президиума партии в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На этой должности она сменит Карстена Линнеманна, который перейдет на пост министра здравоохранения.

    Хопперманн известна внутри партии, хотя до сих пор не пользовалась широкой популярностью у общественности. Будучи федеральным казначеем, она работала непублично, несмотря на членство в президиуме ХДС. Политик имеет диплом в области управления бизнесом и с 2021 года представляет в Бундестаге избирательный округ Гамбург-Вандсбек.

    В правительстве Германии также ожидается ряд кадровых перестановок. Причиной изменений стала отставка председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана на фоне скандала с суррогатным материнством. Глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай возглавит фракцию ХДС/ХСС, а его место займет Нина Варкен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост на фоне скандала с суррогатным материнством.

    После этого канцлер Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Глава немецкого правительства также запланировал отставку министра транспорта Патрика Шнидера.

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    28 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Концерн Porsche решил сократить более 9 тыс. сотрудников к 2035 году

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автопроизводитель намерен к 2035 году значительно сократить штат сотрудников, при этом процесс обещают сделать максимально мягким для персонала.

    Компания Porsche планирует сократить более 9 тыс. рабочих мест к 2035 году, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Руководство автоконцерна обещает при этом провести оптимизацию штата максимально деликатно.

    В пресс-службе Porsche заявили: «Массовые сокращения будут происходить социально ответственным образом». Представители компании пояснили, что такого результата планируется достичь за счет естественной убыли персонала.

    Основными инструментами сокращения станут выход сотрудников на пенсию, естественная текучка кадров и заключение соглашений о добровольном увольнении.

    Ранее сообщалось, что руководитель компании Porsche Михаэль Ляйтерс намеревался сократить до 6 тыс. рабочих мест к 2035 году

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen решил уволить десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии. Ранее этот автоконцерн анонсировал «социально приемлемое» уменьшение штата за счет ухода сотрудников на пенсию.

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    28 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    У берлинского террориста нашли видео с признанием верности ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители нашли на телефоне исполнителя теракта в Берлине видеозапись, где он открыто заявляет о своей приверженности запрещенной террористической группировке.

    Следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого в теракте в Берлине видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую Bild.

    «Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемого в теракте Абдула Баллута… На устройстве было найдено видео, записанное 25 июля, в день атаки. На записи террорист признает себя сторонником ИГ», – говорится в публикации.

    Устройство связи нашли в минивэне, на котором преступник въехал в толпу людей. Причина, по которой телефон остался в салоне, пока не установлена. Правоохранители предполагают, что злоумышленник обронил его в момент столкновения автомобиля с деревом.

    Помимо телефона в машине обнаружили ножны от мачете, которым нападавший нанес ранения прохожим после выхода из транспортного средства. Само орудие преступления пока не найдено, полиция считает, что террорист выбросил его во время бегства.

    Трагедия произошла 25 июля в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. В результате наезда белого минивэна на толпу один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    Главный подозреваемый, 21-летний Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля во время спецоперации в районе Шандау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина белый фургон въехал в толпу людей. Позже бойцы полицейского спецназа застрелили главного подозреваемого.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал эту трагедию исламистским терактом.

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    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

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    29 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Получившая гражданство России немка рассказала о помощи российским паралимпийцам

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, недавно ставшая гражданкой России, поделилась историей сотрудничества с паралимпийской сборной России по конному спорту.

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел более десяти лет на общественных началах организует быт и тренировки отечественных спортсменов-конников во время европейских соревнований. Тренер недавно стала гражданкой РФ, рассказала, как стала помогать паралимпийской сборной России по конному спорту, передает ТАСС.

    «Да, именно так. Лошадей, которых мы тогда перевозили в Татарстан, транспортировал Евгений Руднев», – сказала она, вспоминая знакомство с будущим шеф-дэкипом команды.

    По словам наставницы, однажды Рудневу не удалось вылететь в Европу из-за проблем с документами. Он попросил коллегу встретить спортсменов в аэропорту Амстердама. С тех пор она начала помогать команде с обустройством, поиском гостиниц, конюшен и ветеринаров.

    Штэммлер-Герузел отметила, что занимается этой работой абсолютно бесплатно. Перед Играми в Токио российская сборная провела три месяца рядом с ее домом под Ганновером. Новость о снятии санкций со спортсменов вызвала у тренера искренние слезы радости.

    Президент России Владимир Путин 13 июля предоставил Штэммлер-Герузел российское гражданство. Сейчас специалист владеет тремя владимирскими тяжеловозами, одного из которых ей подарил заводчик из Татарстана.

    Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к участию в командных турнирах.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров за поддержку решения о снятии санкций с Паралимпийского комитета.

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