Швеция впервые в истории разработала стратегию психологической обороны

Власти европейского государства подготовили уникальный документ для защиты граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Local Sweden.
«Шведское правительство запустило свою первую национальную стратегию по психологической обороне», – говорится в публикации.
Новая концепция включает противодействие дезинформации и повышение готовности общества защищать страну. Документ также предусматривает улучшение работы средств массовой информации по оповещению населения. Кроме того, план направлен на расширение международных связей Стокгольма, прежде всего внутри Евросоюза и НАТО.
Дополнительно руководство страны составило новые инструкции для профильного агентства по психологической обороне. Ведомству поручили найти способы интеграции в общую военную систему государства. Также от структуры ждут укрепления взаимодействия с армией для роста общественной поддержки вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шведское правительство инициировало создание собственной службы внешней разведки.
Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил.
Ранее власти страны распространили среди граждан бумажные листовки с рекомендациями на случай войны.