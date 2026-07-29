В Бурятии Центр ядерной медицины начал выпуск инновационного препарата от рака

Tекст: Вера Басилая

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ приступил к диагностике рака головного мозга с применением ПЭТ/КТ-исследований и собственного радиофармпрепарата 18F-FET. Процедура предоставляется бесплатно по полису ОМС. Первыми пациентами стали жители Иркутской и Амурской областей, а также Забайкальского края.

«ПЭТ/КТ – универсальный инструмент: он позволяет находить опухоли на ранних стадиях, повышает успешность лечения и заметно улучшает прогноз для пациента. 18F-FET – это меченая 18F аминокислота, «золотой стандарт» для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга», – прокомментировал генеральный директор учреждения Кирилл Архипов. По его словам, препарат накапливается только в опухолевых клетках, что позволяет врачам точно определять границы новообразования и планировать операцию.

Учреждение проводит более 10 тыс. исследований в год. Проект стоимостью 1,4 млрд рублей реализуется по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Бурятии. В центре установлены циклотронный комплекс и два ПЭТ/КТ-сканера, способные принимать свыше 40 человек ежедневно.

Помимо 18F-FET, центр выпускает препараты для выявления других видов онкологии, включая рак предстательной железы. С 2026 года осуществляются еженедельные поставки препарата 18F-FDG в Приморский краевой онкодиспансер во Владивостоке, а также отправка радиофармпрепаратов для лечения в клиники Москвы и Челябинска.

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