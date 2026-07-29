  • Новость часаРоссийские штурмовые группы вошли в Дружковку
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Рязани
    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    29 июля 2026, 11:43 • Новости дня

    В Бурятии Центр ядерной медицины начал выпуск инновационного препарата от рака

    Tекст: Вера Басилая

    В Бурятии Центр ядерной медицин начал производство уникального радиофармпрепарата 18F-FET, позволяющего диагностировать опухоли головного мозга на ранней стадии.

    Центр ядерной медицины в Улан-Удэ приступил к диагностике рака головного мозга с применением ПЭТ/КТ-исследований и собственного радиофармпрепарата 18F-FET. Процедура предоставляется бесплатно по полису ОМС. Первыми пациентами стали жители Иркутской и Амурской областей, а также Забайкальского края.

    «ПЭТ/КТ – универсальный инструмент: он позволяет находить опухоли на ранних стадиях, повышает успешность лечения и заметно улучшает прогноз для пациента. 18F-FET – это меченая 18F аминокислота, «золотой стандарт» для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга», – прокомментировал генеральный директор учреждения Кирилл Архипов. По его словам, препарат накапливается только в опухолевых клетках, что позволяет врачам точно определять границы новообразования и планировать операцию.

    Учреждение проводит более 10 тыс. исследований в год. Проект стоимостью 1,4 млрд рублей реализуется по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Бурятии. В центре установлены циклотронный комплекс и два ПЭТ/КТ-сканера, способные принимать свыше 40 человек ежедневно.

    Помимо 18F-FET, центр выпускает препараты для выявления других видов онкологии, включая рак предстательной железы. С 2026 года осуществляются еженедельные поставки препарата 18F-FDG в Приморский краевой онкодиспансер во Владивостоке, а также отправка радиофармпрепаратов для лечения в клиники Москвы и Челябинска.

    Российские ученые разработали уникальную методику терапии рака головного мозга.

    До конца текущего года специалисты разрешат применение двух новейших препаратов от глиобластомы.

    Центр Гамалеи создал универсальную мРНК-вакцину для борьбы с несколькими видами онкологии.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 19:42 • Новости дня
    «Единая Россия» попросила СК о федеральной проверке зверского избиения ученого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» призвала Следственный комитет провести федеральную проверку обстоятельств жестокого избиения и последующей смерти ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку гибели доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина.

    «Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», – написал политик в своем канале в Max.

    Трагедия произошла в Екатеринбурге, сообщил Сидякин. Ученый и его заместитель обнаружили на опытных полях пятерых детей, которые катались на квадроциклах и уничтожали результаты научных трудов. Мужчины помогли вытащить застрявшую технику и договорились передать ребят родителям у здания института.

    На месте встречи ученых поджидала группа мужчин на четырех внедорожниках. Они жестоко избили исследователей на глазах у детей, рассказал Сидякин. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию. Через несколько дней 67-летний Никита Зезин скончался от инфаркта, который, по мнению близких, был спровоцирован нападением.

    Напомним, на Урале после жестокого избиения погиб ученый Никита Зезин. СК возбудил уголовное дело.

    Комментарии (2)
    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

    Комментарии (18)
    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом

    Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом

    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ни одной уцелевшей автозаправочной станции не осталось на трех основных магистралях между Днепром, Харьковом и Полтавой, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.

    Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.

    Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.

    Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.

    Комментарии (11)
    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

    Комментарии (10)
    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко

    Reuters: Офис Зеленского просит прокуратуру возбудить дело против Лукашенко

    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Reuters.

    Офис Владимира Зеленского обратился к прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Лукашенко, передает Reuters.

    Поводом стало майское обращение оппозиции Белоруссии. Оппозиционеры обвиняют Лукашенко в «причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию».

    В 2023 году белорусский лидер отмечал, что республика временно приняла детей для помощи в реабилитации. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил отказ отправлять армию в зону боевых действий. «Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню», – заявил политик военным выпускникам.

    Ранее киевские власти обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Власти Белоруссии не придали значения подобным намерениям украинской стороны.

    Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    28 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга
    Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга
    @ Павел Кононов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Торжественная церемония отправки новейшей многоцелевой субмарины со стапелей в заводскую акваторию прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

    О завершении важного этапа строительства корабля сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС. «Сегодня, 28 июля, на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева», – заявили в ведомстве.

    Старт началу движения субмарины дал генеральный директор завода Михаил Будниченко. Командир экипажа капитан первого ранга Вячеслав Самойлов разбил о корпус судна традиционную бутылку шампанского, после чего крейсер начал выход в акваторию предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Севмаш» велось строительство подлодки «Ульяновск» проекта 885М. Президент России Владимир Путин поручил продолжить серийный выпуск подводных крейсеров этого типа.

    Месяцем ранее в Северодвинске состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Комментарии (12)
    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

    Комментарии (7)
    28 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные удары ВС России привели к параличу судоходных маршрутов, что серьезно ограничило возможности экспорта сельскохозяйственной продукции Украины через черноморские порты в разгар уборочной кампании.

    Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Украинские военные аналитики жалуются на нарушение работы маршрутов, которые использовали суда для прохода к одесским портам, из-за ракетных ударов армии России.

    В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными проблемами в морских поставках. Экспорт зерновых оказался существенно ограничен.

    Аналитики отмечают, что именно порты Одессы служат ключевыми узлами для вывоза сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Их блокировка наносит серьезный удар по экспортным возможностям.

    Между тем Южный горно-обогатительный комбинат приостановил экспорт своей продукции из-за российских ударов по транспортным судам и портовой инфраструктуре, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин. Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с экспортом масла.

    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

    За 11 дней Вооруженные силы России уничтожили 28 транспортных судов с военными грузами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил неспособность Украины использовать морские порты для отправки грузов.

    Комментарии (6)
    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Комментарии (11)
    28 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.

    Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.

    Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.

    Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.

    Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (7)
    28 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Туск объявил войну насилию против украинцев в Польше
    Туск объявил войну насилию против украинцев в Польше
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг резкой критике политических оппонентов за поощрение радикальных группировок, регулярно совершающих агрессивные действия в отношении приезжих.

    Выступая перед заседанием кабинета министров, Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев, передает ТАСС. «Мы должны объявить войну насилию по отношению к украинцам», – заявил политик в ходе трансляции в социальных сетях.

    Премьер-министр обратился к президенту республики Каролю Навроцкому с просьбой не игнорировать проблему. Он отметил, что глава государства ранее одобрял действия фанатов, и призвал обратить внимание на поведение представителей радикальных объединений. Полиция получит максимальную поддержку властей для искоренения бандитизма.

    В последнее время количество избиений украинцев местными жителями заметно возросло. За первые шесть месяцев 2026 года правоохранители зарегистрировали 180 подобных заявлений, что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Всего за 2025 год поступило 275 жалоб на акты агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск констатировал усиление антиукраинских настроений в обществе.

    В начале июля политик возложил ответственность за кризис в двусторонних отношениях на Владимира Зеленского.

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил рост агрессии поляков политикой Киева.

    Комментарии (8)
    29 июля 2026, 08:51 • Новости дня
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск, он обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщили в спецслужбе.

    Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые киевскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Впоследствии жертвами атак стало множество людей, включая женщин и детей, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

    Обвинение предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности», он объявлен в международный розыск.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, были «Дайвинчик», указали в ФСБ. Там киевский режим вовлекал российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием послужило то, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

    30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы с 2022 года предотвратили сотни скоординированных через Telegram терактов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отказ администрации мессенджера от взаимодействия с властями.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признавал факт активного использования платформы украинскими спецслужбами.

    Комментарии (18)
    Главное
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием
    Уничтожены АЗС на трассах между Харьковом, Полтавой, Павлоградом и Днепром
    Кандидат в президенты Франции намерен разорвать союз с Германией
    Болгария решила выкупить отвергнутые Украиной польские истребители
    Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых
    Таксист-иностранец депортирован из России за отказ везти ветерана СВО