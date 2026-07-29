Умер сыгравший в «Игре престолов» британский актер Том Чадбон

Умер звезда «Игры престолов» и «Доктора Кто» Том Чадбон

Tекст: Мария Иванова

«Звезда сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто» Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет», – говорится в публикации Mirror.

Том Чадбон родился в 1946 году. За долгую карьеру он сыграл во множестве телевизионных проектов, выступал на театральной сцене и участвовал в создании радиоспектаклей.

Зрителям он особенно запомнился по второстепенным ролям в двух эпизодах фантастической саги «Доктор Кто», вышедших в 1979 и 1986 годах, отмечает РИА «Новости».

Кроме того, актер исполнил роль биржевого маклера в фильме о Джеймсе Бонде «Казино «Рояль». В культовом сериале «Игра престолов» он воплотил образ септона Мейнарда. Именно этот персонаж по сюжету тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне семья сообщила о смерти британского актера из сериала «Доктор Кто» Дэвида Дейкера. В начале того же месяца из жизни ушел звезда этого научно-фантастического проекта Патрик Годфри.