У авиазавода в Таганроге провели эвакуацию после атаки дронов

Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

Tекст: Валерия Городецкая

Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

«В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.