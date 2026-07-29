«Коммерсантъ»: Wildberries ищет доступные склады в Казахстане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, приступила к поиску свободных складских помещений в Казахстане, сообщает «Коммерсантъ».

По словам источников издания, компания намерена арендовать около 100 тыс. кв. метров площадей. Другие собеседники отмечают, что ретейлер готов забрать все доступные объекты в стране, чтобы обезопасить мощности от ударов дронов.

В пресс-службе компании подтвердили ведение плановой работы по строительству логистических центров в странах присутствия. В настоящий момент возводится объект площадью более 100 тыс. квадратных метров в Алматы, а также склад на 160 тыс. квадратных метров в Астане, ввод которого намечен на следующий год.

Найти подходящие площади в Казахстане может оказаться непростой задачей. Общий объем вакантных складов составляет лишь 130 тыс. квадратных метров, при этом они разбросаны по разным городам. Кроме того, ставки аренды в республике уже практически сравнялись с московскими показателями.

Поиск новых площадок продолжается и в России, однако собственники неохотно идут на сотрудничество. Арендатор такого профиля превращает объект в заявленную цель, а полисы страхования часто исключают атаки БПЛА из покрытия ущерба, что создает существенные риски для владельцев недвижимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Персонал логистического комплекса маркетплейса в Удмуртии эвакуировали из-за угрозы с воздуха.

Глава объединенной компании Татьяна Ким объявила о масштабной перестройке логистики для минимизации задержек.