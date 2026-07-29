Дурова не оказалось в открытой базе международного розыска Интерпола

Tекст: Алексей Дегтярёв

Информации об основателе Telegram Павле Дурове, объявленном в международный розыск ФСБ, не нашлось в открытом доступе базы розыска Интерпола.

Дурова нет в перечне лиц, объявленных в международный розыск Интерпола, при этом отсутствие карточки не исключает наличия закрытого ордера, доступного исключительно правоохранительным органам государств-участников, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила Дурова в международный розыск.

В начале июля французские следователи в четвертый раз допросили предпринимателя.

В августе 2024 года правоохранительные органы Франции задерживали бизнесмена в парижском аэропорту Ле-Бурже.