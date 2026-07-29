Рейтинг одобрения нового премьера Британии взлетел за неделю

Рейтинг одобрения нового премьера Британии Бернема подскочил на 17 пунктов

Tекст: Мария Иванова

Показатель чистого одобрения Энди Бернема вырос с плюс двух в конце июня до плюс 19 после первой рабочей недели, пишет Politico.

До вступления в должность 20 июля бывший мэр Манчестера был мало известен за пределами своего региона, однако его первые шаги вызвали симпатию у граждан.

«Хорошая новость для Бернема сейчас заключается в том, что одобрение широко, и только среди тех, кто намерен голосовать за Reform, оно явно отрицательное. У людей пока нет причин не любить его», – заявил глава отдела опросов в Public First Себ Райд.

Более половины опрошенных высоко оценили первую речь премьера, отметив его ораторские способности и понимание проблем общества. Избиратели поддержали инициативы Бернема по снижению НДС на электроэнергию, ограничению цен на автобусные билеты и строительству муниципального жилья. При этом 46% респондентов сомневаются в наличии у правительства надежного плана финансирования этих мер.

Несмотря на рост популярности, 55% опрошенных считают, что Бернему следует провести досрочные выборы для получения легитимного мандата. Эксперты отмечают, что текущий момент может быть наиболее благоприятным для Лейбористской партии в противостоянии с партией Reform UK Найджела Фараджа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем стал новым руководителем Лейбористской партии Великобритании. Политик пообещал масштабную децентрализацию власти в стране.

На посту премьер-министра он кардинально обновил состав кабинета министров.