В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте ведомства говорится: «Обвиняемый, находясь вблизи дома на улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин... один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания... Фигурант задержан».

Следователи уточнили, что будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, обвинение предъявлено 38-летнему жителю Екатеринбурга как участнику хулиганских действий в отношении двух мужчин.

Ранее Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер писал на своей странице во «ВКонтакте», что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.

По словам депутата, ученый вместе со своим заместителем осматривал опытные поля и заметил подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил родителям подростков и сообщил, что довезет детей до института, где их уже ждали мужчины, напавшие на ученых. После этого было возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю, сообщил СК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали расследование обстоятельств гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина после нападения в Екатеринбурге.

Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о федеральной проверке гибели ученого.