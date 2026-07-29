Хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер

NYT: Йеменские хуситы атаковали ракетами саудовский танкер в Красном море

Tекст: Мария Иванова

Йеменские хуситы во вторник заявили, что обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер, пишет The New York Times.

Повстанцы заявляют, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения и было вынуждено изменить курс, однако не уточнили, получило ли оно повреждения.

Саудовские власти пока не подтвердили атаку на танкер NCC Ghazal.

По данным сервиса MarineTraffic, судно под флагом Саудовской Аравии последний раз было замечено пять дней назад у побережья Красного моря. Британская мониторинговая группа сообщила, что танкер в этом районе слышал взрыв, но экипаж не пострадал.

Это как минимум четвертое нападение на нефтяные танкеры с момента объявления хуситами блокады судоходства в Красном море. В ответ министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении нескольких беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты королевства.

Из-за блокировки Ормузского пролива Саудовская Аравия вынуждена активнее использовать порты Красного моря для экспорта энергоносителей. По оценкам экспертов, блокада со стороны хуситов может затронуть более 3% мирового рынка нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы официально объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии

Спустя несколько дней в Красном море подвергся атаке саудовский танкер NCC Masa с нефтепродуктами.

Накануне мятежники ударили баллистическими ракетами по нефтяному судну NCC Ghazal.