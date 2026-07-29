Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран без запроса США

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху во время переговоров с президентом США заверил его, что Израиль не станет инициировать удары по иранской территории без соответствующего запроса со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

При этом израильский лидер подчеркнул, что в случае нападения со стороны Тегерана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

Нетаньяху также подтвердил намерение продолжить обмен разведывательными данными с американской стороной. Он отметил, что понимает необходимость учета Вашингтоном позиций арабских государств Ближнего Востока в конфликте с Ираном. Премьер заверил Трампа в полном доверии и готовности поддержать любое решение президента США.

Ранее портал Al-Monitor сообщал, что Нетаньяху планировал представить Трампу планы ударов по иранским промышленным объектам и инфраструктуре.

В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

Израильская сторона выразила готовность присоединиться к новым американским атакам.

Месяцем ранее президент США предостерег израильского премьера от полномасштабной войны.