Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 700 долларам за кубометр

Tекст: Мария Иванова

Стоимость энергоносителей на европейских площадках демонстрирует рост, передает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу хаба TTF начали сессию у отметки 680,4 доллара. К 9:25 мск показатель достиг 694,9 доллара за тысячу кубометров, прибавив 2,3%.

Котировки вновь подбираются к уровню 700 долларов. Ниже этой круглой отметки цены обвалились в начале текущей недели, отступив от пятничных значений в 748 долларов.

Подорожание газа началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану, за месяц средние цены взлетели почти на 60%. Максимума в 853,7 доллара котировки достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ в Катаре.

Затем рынок лихорадило: апрельское снижение на 14% сменилось майским ростом на 5%, а в июне цены просели на 6%. Однако текущим показателям далеко до исторических рекордов весны 2022 года, когда газ стоил 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов.

В конце прошлой недели котировки по индексу нидерландского хаба TTF достигали 745 долларов за тысячу кубометров.

Чуть ранее цена европейского топлива на торгах превысила 716 долларов.