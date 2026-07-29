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    29 июля 2026, 09:45 • Новости дня

    При ликвидации лесных пожаров во Франции пострадали 126 спасателей

    Тушение рекордных пожаров во Франции обернулось ранениями 126 спасателей

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная жара во Франции спровоцировала масштабные лесные пожары площадью 42 тыс. гектаров, в борьбе с которыми пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.

    В ходе ликвидации лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции получили ранения более 120 сотрудников спасательных служб, передает РИА «Новости».

    Местная префектура подтвердила данные о травмированных специалистах.

    «С начала происшествия пострадали 126 пожарных», – сообщили представители властей в соцсети. При этом площадь распространения огня стабилизировалась и остается в пределах 42 тыс. гектаров.

    Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали более 220 тыс. человек из-за угрозы стихии. Аномальная жара спровоцировала масштабные возгорания по всей территории страны. Президент Эммануэль Макрон отметил, что этим летом государство столкнулось с рекордным числом природных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    Организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили дистанцию финального этапа из-за масштабного стихийного бедствия.

    Французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в умышленных поджогах лесных массивов.


    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

    Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
    @ Jay Hirano/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан принял руководство французской сборной, сменив ушедшего после чемпионата мира 2026 года Дидье Дешама.

    Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.

    На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.

    Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.

    Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.

    Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.

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    26 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Макрон выразил соболезнования после теракта с автомобилем в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и солидарность с жертвами теракта в центре Берлина, где минивэн въехал в толпу.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в центре Берлина, передает РИА «Новости». В результате наезда автомобиля на людей один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    «Глубоко потрясены и выражаем солидарность в связи с гнусным нападением в Берлине… Наши мысли с жертвами, их близкими и немецким народом», – написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе парка Тиргартен. Водитель белого минивэна протаранил толпу, врезался в дерево и скрылся. Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что нападавший также бросался на прохожих с мачете.

    Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт по исламистским мотивам. По данным телеканала RBB, главный подозреваемый Абдул Баллут ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность 21-летнего подозреваемого Абдула Б.

    Правоохранительные органы связали этого мужчину с местной исламистской средой.

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    28 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Внук де Голля назвал главную особенность русской души

    Внук де Голля счел способность преодолевать конфликты особенностью русской души

    Tекст: Катерина Туманова

    Способность преодолевать конфликты и видеть в людях лучшее является ключевой чертой российского менталитета, уверен потомок бывшего французского лидера Пьер де Голль.

    «Генерал де Голль был человеком, который любил историю своей страны, историю мира и историю Европы, потому что глубоко осознавал свое предназначение. Он был глубоко верующим человеком, страстно любившим Францию и французов. Он уважал другие народы», – приводит РИА «Новости» слова потомка великого политика Франции.

    Пьер де Голль привел в пример выступление деда в Пномпене в 1966 году, которое отражало идею примирения и отметил, что государство, некогда воевавшее с Францией, впоследствии стало ее другом.

    «Точно так же и в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон», - напомнил он.

    По его словам, французского императора в России уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на прошлые войны.

    «Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером», – считает де Голль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО. Он также назвал абсурдным миф о нападении России на Европу и заявил о планах получить гражданство России.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    27 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

    Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

    «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

    Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

    Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

    Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

    Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.

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    27 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Франция отказалась пускать Британию в многомиллиардный европейский фонд

    Франция выступила против участия Британии в фонде Scaleup Europe

    Tекст: Мария Иванова

    Париж выразил недовольство перспективой присоединения Лондона к европейской инициативе по поддержке стартапов с бюджетом в 5 млрд евро.

    Франция возражает против участия Британии в фонде Scaleup Europe, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Париж недоволен тем, что Лондон, не являясь членом Евросоюза, может получить доступ к европейскому финансированию.

    «Французы высказывают возражения. Их аргумент в том, что Великобритания не входит в ЕС, так почему мы должны предоставлять британцам возможности, когда нам необходимо обеспечить, чтобы эта инициатива была европейской инициативой, отвечающей интересам государств-членов ЕС», – рассказал один из европейских дипломатов.

    По мнению французской стороны, заключение отдельных соглашений с Лондоном может ослабить переговорные позиции Евросоюза в преддверии саммита по перезагрузке двусторонних отношений. Как отмечают дипломаты, другие страны ЕС также задаются вопросом о выгодах от присоединения Британии к фонду и настаивают на принципе взаимных уступок.

    Фонд Scaleup Europe был запущен Еврокомиссией в 2025 году для инвестиций в стратегически важные компании. Инициатива призвана повысить конкурентоспособность европейских стартапов на фоне развития технологий в США и Китае. Ожидается, что объем фонда превысит 5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил о намерении возобновить переговоры с Евросоюзом по вопросам безопасности.

    Ранее Лондон не договорился с Брюсселем о присоединении к европейскому оборонному фонду SAFE. Власти Соединенного Королевства отказались платить миллиарды евро за доступ к данному кредитному инструменту.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    27 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили

    Tекст: Мария Иванова

    Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».

    По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.

    Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.

    В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.

    В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.

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    27 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Вооруженный мужчина напал на трех женщин в центре Парижа

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Франции злоумышленник с ножом набросился на прохожих, одна из пострадавших оказалась в крайне тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел на северо-западе французской столицы. О случившемся сообщает газета Parisien.

    «Три женщины, одна из которых, предположительно, беременна, были атакованы ножом прямо на улице в понедельник ближе к полудню в районе площади Порт-де-Клиши», – говорится в публикации.

    Полиция оперативно задержала 31-летнего подозреваемого на месте происшествия. По предварительным данным, нападавший страдает психическим расстройством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года неизвестный ранил ножом трех женщин в парижском метро.

    В феврале 2025 года вооруженный преступник атаковал прохожих во французском городе Мюлуз.

    В 2024 году злоумышленник с психическим расстройством напал на людей на Лионском вокзале.

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