МИД Венесуэлы вручил послу Ирана ноту протеста

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении МИД говорится: «Посол Исламской республики Иран в Венесуэле был вызван в МИД Венесуэлы для передачи ему ноты протеста в связи с уничижительными и неуместными высказываниями в адрес венесуэльских институтов и властей. В ноте содержится требование прекратить все упоминания или сравнения, подрывающие достоинство, суверенитет, институциональную целостность или доброе имя Боливарианской республики Венесуэла», передает ТАСС.

Правительство Венесуэлы одновременно подтвердило приверженность базовым принципам международных отношений, таким как взаимное уважение, суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Власти подчеркнули, что именно эти нормы международного права исторически лежали в основе связей между Боливарианской республикой Венесуэла и Исламской республикой Иран.

В сообщении МИД не уточняется, какие именно заявления иранской стороны стали поводом для столь жесткого демарша Каракаса и вручения послу ноты протеста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о сохранении внешнеполитического курса страны в беседе с послом России.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Исламской республике Иран и Боливарианской республике Венесуэла.

Венесуэльский МИД заявил о намерении обратиться в международные организации и запросить экстренное заседание Совбеза ООН после ночной операции США.