  • Новость часаФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина создала себе топливный кризис
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    В Совбезе назвали цели ВСУ при ударах по Wildberries
    Медведев: В мобилизации нет необходимости
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием
    Украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Рязани
    Таганрог подвергся ракетной атаке
    Иран обсудил с Россией атаку Украины на судно в Каспийском море
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    29 июля 2026, 09:31 • Новости дня

    Получившая гражданство России немка рассказала о помощи российским паралимпийцам

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, недавно ставшая гражданкой России, поделилась историей сотрудничества с паралимпийской сборной России по конному спорту.

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел более десяти лет на общественных началах организует быт и тренировки отечественных спортсменов-конников во время европейских соревнований. Тренер недавно стала гражданкой РФ, рассказала, как стала помогать паралимпийской сборной России по конному спорту, передает ТАСС.

    «Да, именно так. Лошадей, которых мы тогда перевозили в Татарстан, транспортировал Евгений Руднев», – сказала она, вспоминая знакомство с будущим шеф-дэкипом команды.

    По словам наставницы, однажды Рудневу не удалось вылететь в Европу из-за проблем с документами. Он попросил коллегу встретить спортсменов в аэропорту Амстердама. С тех пор она начала помогать команде с обустройством, поиском гостиниц, конюшен и ветеринаров.

    Штэммлер-Герузел отметила, что занимается этой работой абсолютно бесплатно. Перед Играми в Токио российская сборная провела три месяца рядом с ее домом под Ганновером. Новость о снятии санкций со спортсменов вызвала у тренера искренние слезы радости.

    Президент России Владимир Путин 13 июля предоставил Штэммлер-Герузел российское гражданство. Сейчас специалист владеет тремя владимирскими тяжеловозами, одного из которых ей подарил заводчик из Татарстана.

    Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к участию в командных турнирах.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров за поддержку решения о снятии санкций с Паралимпийского комитета.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

    Комментарии (10)
    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Комментарии (11)
    28 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Москвы не изменилась: если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий для этого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

    «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

    Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

    Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

    Комментарии (6)
    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

    Комментарии (12)
    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в КНДР

    Бывший посол России в Нигерии Подъелышев возглавил дипмиссию в КНДР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил руководителя дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Соответствующие указы главы государства уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Подъелышева Андрея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии», – говорится в первом указе. Вторым распоряжением дипломат переведен на аналогичную должность в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Предыдущий посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в декабре прошлого года.

    Весной Министерство иностранных дел анонсировало скорое назначение нового руководителя дипломатической миссии.

    В конце мая на территории российского посольства в Пхеньяне открыли мемориальную доску в память о бывшем главе диппредставительства.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    В Роснедрах заявили о способности России обеспечить свои потребности в литии

    Роснедра: Россия сможет сама обеспечить свои потребности в литии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная промышленность в перспективе четырех-семи лет сможет полностью удовлетворить внутренний спрос на литий, рассказал заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов.

    «Мы в ближайшее время по некоторым видам дефицитных полезных ископаемых будем уже не импортозависимыми, а экспортно состоятельными», – приводит РИА «Новости» слова Гермаханова.

    В качестве примера он привел выдачу лицензий на добычу сырья в Сибири и северо-западной части страны. Гермаханов выразил надежду, что в ближайшие годы потребности государства будут закрыты.

    Литий является основным компонентом для аккумуляторов, применяется в атомной энергетике и металлургии. Несмотря на запасы в 3,5 млн тонн оксида лития, металл традиционно импортировался. Для достижения технологического суверенитета власти решили развивать внутреннюю добычу на месторождениях в Мурманской области и Туве.

    Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало рост мирового спроса на литий в ближайшие десятилетия.

    Весной Роснедра подготовили к разработке новые месторождения этого дефицитного металла.

    Глава ведомства Олег Казанов ожидал полного отказа от зарубежных поставок данного сырья к 2028 году.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о пополнении флота подлодками «Борей»

    Главком Моисеев: ВМФ получит два атомных подводных крейсера проекта «Борей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский флот в ближайшие годы пополнится двумя новыми атомными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Вы знаете, что восемь подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а девятый, десятый корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота», – заявил адмирал на церемонии вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» – «Ульяновск», передает ТАСС.

    По словам главкома, в рамках дальнейшего развития кораблей этого проекта, а также атомных субмарин «Ясень», запланирована модернизация вооружения и технических средств. Эти обновления будут использоваться в течение 30-40 лет эксплуатации подводных крейсеров.

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин заявил об отказе России отгораживаться от других стран

    Путин: Россия ни от кого не отгораживалась и не собирается это делать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подчеркнул, что государство сохраняет курс на открытость.

    Он отметил высокую значимость поддержания связей с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

    «Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах чрезвычайно важны», – сказал глава государства.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с председателем Совета Федерации. Месяцем ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с западными партнерами.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин исключил возможность изоляции страны.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы демографии и поддержка участников спецоперации на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти», – подчеркнул глава государства на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Президент пояснил, что постоянно говорит об этом и надеется на активное участие Совета Федерации. По его словам, верхняя палата представляет интересы субъектов, откуда напрямую формируются многие воинские подразделения. Глава государства отметил, что все органы власти делают много для поддержки бойцов, однако эта работа остается огромной и требует участия большого числа людей.

    В июне Путин поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих.

    В конце прошлого года российский лидер обратился к главе Подмосковья с просьбой усилить меры помощи ветеранам.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    В США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское издание The American Conservative высоко оценило шансы российских войск на полное освобождение Донбасса.

    Журналисты отмечают постоянную потерю территорий украинской стороной, передает РИА «Новости». Материал вышел накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Российские войска продолжают переламывающее наступление в Донбассе... Украина постоянно теряет больше территории. Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом... остается весьма осуществимой», – отмечается в тексте статьи.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки.

    Американский лидер намеревался связаться с российским коллегой после встречи с Владимиром Зеленским.

    Журнал The American Conservative ранее отмечал неспособность Киева вернуть утраченные земли.

    Комментарии (2)
    28 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поблагодарил Матвиенко за активную работу сенаторов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за активный труд.

    «Валентина Ивановна, я хочу в свою очередь вас поблагодарить и всех сенаторов, членов Совета Федерации, за такую активную работу», – обратился глава государства к Матвиенко, передает ТАСС.

    Как отметил российский лидер, дело не только в том, что за эту сессию парламентарии одобрили свыше 300 законов, два из которых – конституционные. Особую важность, по его мнению, представляет активная позиция сенаторов в законодательном поле.

    Путин подчеркнул, что члены верхней палаты регулярно выступают с новыми инициативами. По его словам, они обращают внимание на фундаментальные вопросы и суть проблем, с которыми сейчас сталкивается страна.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко

    Глава государства обратил внимание на высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Представитель Кремля объяснил выбор формата общения рабочими графиками участников.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    В Шушарах стартовало производство кроссоверов Jeland J6

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская автомобилестроительная группа начала сборку полного цикла новой версии кроссовера, адаптированного к отечественным климатическим условиям и дорогам.

    Российская группа «АГР Холдинг» запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах, сообщает РИА «Новости».

    «На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах, прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла полноприводной версии нового кроссовера Jeland J6», – заявили в пресс-службе компании.

    Конструкция и оснащение J6 AWD специально разработаны для российских условий. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском и покрываются дополнительными слоями антикоррозийных материалов.

    Машины также получают расширенный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

    Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов движения, подстраиваясь под дорожные условия. Сроки начала продаж и стоимость новинки будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этот кроссовер впервые показали широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной рабочие завода в Шушарах завершили сварку первого кузова данного автомобиля. В июне отечественная компания вывела на рынок три комплектации новой машины.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили позиции украинских подразделений за Красным Лиманом, открывая путь для дальнейшего наступления на Славянск и Райгородок, рассказал начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Жара.

    «В населенном пункте Красный Лиман полк выполняет задачи по зачистке и закреплению в городе. Также наши операторы БПЛА наносят огневое поражение противнику уже за Красным Лиманом для того, чтобы сломать его логистику и продолжить наше наступление на Славянск и Райгородок для последующего освобождения Донбасса», – цитирует офицера ТАСС.

    По его словам, украинские силы пытались оказать сопротивление разрозненными группами, однако российские бойцы методично вытесняли их из города. Офицер также добавил, что расчеты ударных дронов эффективно работают практически на всех направлениях, нарушая линии снабжения противника.

    Накануне российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о сломе организованной обороны украинских формирований в городе.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» исключили возможность выхода неприятеля из населенного пункта.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Уничтожены АЗС на трассах между Харьковом, Полтавой, Павлоградом и Днепром
    Иран ударил баллистическими ракетами по авиабазе США в Иордании
    Болгария решила выкупить отвергнутые Украиной польские истребители
    Парламент Италии призвали к полному отказу от военной помощи Украине
    ФСБ раскрыла роль «героя Украины» Симчича в резне польских мирных жителей
    Таксист-иностранец депортирован из России за отказ везти ветерана СВО