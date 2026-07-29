Цукерберг выступил против запрета китайского ИИ в США

Цукерберг назвал блокировку китайских нейросетей бесполезной для США

Tекст: Мария Иванова

Глава корпорации Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг считает ошибочной идею запрета китайских моделей искусственного интеллекта, пишет газета Financial Times.

«Марк Цукерберг заявил, что администрация США не должна блокировать китайские модели, чтобы получить преимущество в гонке вооружений искусственного интеллекта, и предостерег от «регуляторного захвата» ведущих американских лабораторий, который может задушить внутреннюю конкуренцию», – говорится в публикации.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения в администрации президента США возможных санкций против китайских разработчиков. Поводом стали подозрения в том, что компания Moonshot AI из Пекина могла обучать свою модель на решениях американских конкурентов, отмечает РИА «Новости».

Цукерберг подчеркнул, что американским корпорациям следует устранять собственные внутренние барьеры для успешной конкуренции. Он также выступил против жесткого ограничения мощных ИИ-инструментов, так как они помогают выявлять уязвимости в кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании массово начали переходить на дешевые китайские модели искусственного интеллекта.

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