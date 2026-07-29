Володин сообщил о выдворении почти 44 тыс. мигрантов в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям. А те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать», – заявил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что число выдворенных мигрантов увеличилось на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Он напомнил, что до прошлого года высылка применялась только по решению суда, однако в феврале 2025 года МВД получило право принимать внесудебные решения.

На прошлой неделе был принят закон, расширивший перечень статей КоАП для выдворения более чем в два раза. Теперь иностранцы подлежат высылке за нарушение 45 статей, включая неповиновение полиции, нарушение общественного порядка и дискредитацию Вооруженных Сил России. С 2024 года Госдума приняла 32 закона для совершенствования миграционной политики, 21 из которых инициировали депутаты.

Ранее Государственная дума утвердила инициативу об увеличении количества оснований для депортации иностранцев до 45 статей.

Позже Совет Федерации одобрил закон о выдворении мигрантов за дискриминацию.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обязанности приезжих владеть русским языком.