Tекст: Вера Басилая

Корчунов подчеркнул, что Москва не стремится к противостоянию с Осло или любой другой страной Североатлантического альянса.передает РИА «Новости».

«Россия не оставит без соразмерного ответа создаваемые для нас угрозы», – добавил посол. В последние годы российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей.

Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это необходимостью сдерживания России. В Кремле ранее отмечали, что государство никому не угрожает, но будет внимательно следить за действиями, потенциально опасными для национальных интересов.

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении Норвегией обстановки в Арктике.

Российское посольство сообщило о планах Осло развернуть нацеленные на Кольский полуостров ударные вооружения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.