WSJ: Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме

WSJ: Трамп менее радушно принял Нетаньяху из-за затягивания войны с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Во вторник в Вашингтоне завершились переговоры американского и израильского лидеров, передает РИА «Новости». Позже пресс-служба Белого дома назвала атмосферу прошедшей встречи позитивной и продуктивной.

«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», – отмечает издание. При этом неназванный американский чиновник подчеркнул, что между двумя политиками сохраняются крепкие отношения.

Ранее, 8 июля, Дональд Трамп объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было достигнуто 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив. Иранские власти также обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия с Ираном.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил несогласие с подписанным американской администрацией меморандумом.

Американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.