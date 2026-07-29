Вильфанд сообщил о резком росте опасных погодных явлений

Метеоролог Вильфанд предупредил об увеличении числа климатических аномалий

Tекст: Мария Иванова

За последние три десятилетия среднемесячная январская температура в стране выросла более чем на три градуса, передает РИА «Новости».

Подобных показателей не фиксировали за всю историю наблюдений. «Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, повторяемостью опасных явлений», – заявил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Специалист подчеркнул важность развития систем раннего предупреждения. По его словам, такие технологии позволяют своевременно реагировать на угрозы и минимизировать ущерб от стихии.

Ученый также отметил изменение характера непогоды. В частности, заметно возросла интенсивность проливных дождей и шквалов, а также увеличилось число смерчей.

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