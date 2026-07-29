Продюсер Разин заявил, что не знал о семье Шатунова

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Для Разина, как руководителя творческой студии «Ласковый май», стало открытием, что у Шатунова имеются официальные супруга, сын и дочь», – отмечается в документах, передает РИА «Новости».

При вынесении решения суд опирался на результаты экспертизы, которая выявила признаки замены листа в копии договора от 2013 года, на который ссылался истец.

Судья подчеркнул, что незнание истца о наличии у наследодателя семьи не является основанием для удовлетворения требований.

В настоящее время Разин заочно арестован в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в розыск. Следствие полагает, что он использовал поддельный договор для незаконного получения денег за музыкальные произведения группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году продюсер Андрей Разин попытался оспорить завещание Юрия Шатунова в суде. Позже правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело о мошенничестве. В январе текущего года семья певца оценила ущерб от действий обвиняемого в 1 млрд рублей.