Пожар уничтожил декорации для киносъемок в Тверской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2 тыс. квадратных метров», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Пожарным удалось отстоять 10 строений, открытое горение полностью ликвидировано. Сейчас специалисты проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте происшествия задействованы 34 сотрудника спасательных служб и девять единиц специальной техники, жертв в результате инцидента нет.

Представители ведомства уточнили, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности. Возгорание началось во время съемочного процесса при неосторожном использовании пиротехнических средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели потушили пожар на предприятии в Конаковском округе Тверской области.

В декабре прошлого года сотрудники МЧС ликвидировали возгорание металлического ангара под Тверью.

Летом 2025 года крупный пожар произошел на территории киностудии в Баку.