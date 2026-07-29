ООН: Сотни афганцев стали жертвами пакистанских ударов за девять месяцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары по афганской территории, начавшиеся осенью прошлого года, унесли жизни сотен мирных жителей, указали в Миссии, передает РИА «Новости».

Число пострадавших превысило 1,2 тыс. человек.

«С 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года служба по правам человека миссии зафиксировала гибель 499 и ранение 1216 мирных жителей в результате трансграничных атак Пакистана... Только за период с 1 апреля по 30 июня число погибших и раненых составило 399 человек, среди которых 40 женщин и 112 детей», – отмечается в документе ООН.

Пик жертв пришелся на 28 июня, когда пакистанская авиация нанесла удары по провинциям Пактика, Кунар и Пактия.

Афганские правозащитники из организации «Равадари» приводят еще более высокие цифры. По их данным, с конца 2024 года от авиационных и ракетных ударов пострадали почти 1,2 тыс. мирных жителей, а более 29 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены сотни жилых зданий, школ, клиник и мечетей.

Особое внимание правозащитники обратили на атаку по наркологическому центру «Омид» в Кабуле, где погибли около 300 пациентов и медиков. Этот инцидент квалифицировали как военное преступление. Удары наносились без видимых причин по провинциям Хост, Пактия, Пактика, Нуристан, Нангархар, Кандагар, Гельменд и Кабул.

Власти Афганистана в июне сообщали о гибели мирных жителей при пакистанских авианалетах на приграничные провинции. Весной число жертв удара ВВС Пакистана по Кабулу достигло 400 человек. Министерство иностранных дел России призвало Исламабад и Кабул остановить вооруженное противостояние.