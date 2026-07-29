МЧС: Паводки в России затопили 14 тыс. домов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всего с начала года в 1,1 тыс. населенных пунктах оказались затопленными свыше 14 тыс. жилых домов и 122 социально значимых объекта», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

В 714 населенных пунктах оказались затопленными более 800 жилых домов и 10 социально значимых объектов в результате весеннего половодья.

Из-за дождевых паводков в 419 населенных пунктах затоплены свыше 13,2 тыс. жилых домов и 112 социально значимых объектов.

В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение масштабов затоплений. Это связано с прохождением дождевых паводков в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, Свердловской и Оренбургской областях.

Кроме того, Росгидромет предупредил о сложном характере сезона тайфунов и циклонов в пяти регионах Дальнего Востока.

В этих районах уже готовятся к дождевым паводкам. Принимаются организационные меры, реализуются практические мероприятия по расчистке русел рек, проверяется готовность и устойчивость к высоким уровням воды объектов в зонах риска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля спасатели зафиксировали подтопление 443 частных домов в Свердловской области. Спустя несколько дней вода покинула около тысячи жилых зданий в этом регионе.

Весной сильные паводки повредили порядка восьми тысяч домов в Дагестане.