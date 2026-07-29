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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня

    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

    28 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершились.

    Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.

    Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.

    Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.

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    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Зеленского завели в Белый дом для встречи с Трампом через боковой вход

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Встреча проходит в западном крыле здания, передает РИА «Новости». «Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 9.40 (16.40 мск). Он вошел через боковой вход в западное крыло Белого дома», – сообщили представители пула журналистов.

    Один из фотографов также заметил гостя, когда тот заходил в резиденцию.

    Напомним, президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

    В прошлом году глава киевского режима приезжал в резиденцию американского лидера в черном костюме.

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    28 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп не стал встречать Зеленского в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Прибывшего с официальным визитом в Вашингтон украинского лидера у трапа самолета приветствовали лишь собственный посол и представитель вооруженных сил.

    Американский лидер Дональд Трамп не появился в аэропорту во время прибытия Владимира Зеленского, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, что гостя встречала посол на территории США Ольга Стефанишина.

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие традиционного почетного караула.

    «Он был «встречен» собственным пилотом и украинским послом», – написал обозреватель в социальной сети.

    Ранее политик анонсировал переговоры с главой Белого дома и его администрацией. Стороны планируют обсудить вопросы противоракетной обороны и развитие стратегического партнерства. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

    Западные журналисты отметили отсутствие торжественной встречи украинского лидера во время его прошлого визита в США.

    Американская пресса сравнила скромное приветствие Зеленского с пышным приемом президента России.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 00:43 • Новости дня
    Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал прекратить поддержку действий России.

    Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.

    МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    28 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    МИД назвал агрессией атаку Киева на судно Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение Киева на коммерческий транспорт с гражданским грузом в Каспийском море грубо нарушает нормы международного права, заявил МИД России.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала жесткую оценку действиям украинской стороны.

    «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – подчеркивается в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Ранее МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    Законопроект о санкциях к России прошел процедурное голосование в Сенате США

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

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    29 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

    Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.

    «Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

    Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    28 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Reuters: Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе, предполагающего добровольные взносы участников и лишающего иранскую сторону права единоличного контроля над транзитом.

    Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива

    «Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов», – говорится в сообщении агентства.

    В рамках данного предложения Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Инициатива Омана пользуется поддержкой в регионе, отмечает РИА «Новости».

    В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах, однако ситуация в проливе пока остается неизменной: он по-прежнему закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских ударов.

    Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    Исламская республика планировала контролировать этот стратегический маршрут без участия Вашингтона.

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    28 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Военные предупредили Трампа о нехватке ракет для масштабного конфликта с Ираном

    AP: Нехватка ракет вынудила Трампа отложить удары по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Американское командование проинформировало главу государства о критическом состоянии арсеналов, существенно ограничивающем возможности дальнейшего обострения отношений с Тегераном.

    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн доложил президенту Дональду Трампу о дефиците боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Данная информация сопровождалась различными сценариями ведения боевых действий против исламской республики.

    Ранее американский лидер отрицал, что недостаток зенитных ракет стал причиной отказа от полномасштабной войны с Ираном. Однако газета The New York Times отмечала, что эскалация была отложена именно из-за опасений командования по поводу истощения арсеналов.

    По сведениям журналистов, Кейн прямо указывал руководству страны на высокий риск быстрой потери основных запасов ракет-перехватчиков в случае возобновления масштабного вооруженного столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Руководство Соединенных Штатов приостановило крупную военную кампанию ради сохранения зенитных боеприпасов.

    Президент США обсудил с советниками три основных варианта развития ситуации на Ближнем Востоке.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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