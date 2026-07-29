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    29 июля 2026, 04:25 • Новости дня

    Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате землетрясения в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    «По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

    Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.

    Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.

    В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.

    На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.

    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

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    27 июля 2026, 18:21 • Новости дня
    Захарова предостерегла Японию от размещения ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала, напомнив о тяжелых последствиях подобных шагов.

    Власти России посоветовали Токио не забывать уроки прошлого и придерживаться мирного вектора развития, передает ТАСС. Мария Захарова прокомментировала слова японского министра обороны Синдзиро Коидзуми о вероятном размещении ядерного вооружения.

    «Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые он как тщательно пытается забыть – речь идет об истории Второй мировой войны – и вернуться к мирному пути», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат добавила, что последствия таких безответственных решений окажутся крайне негативными прежде всего для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на риски отхода Токио от послевоенных пацифистских принципов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил открытое обсуждение японскими властями возможного пересмотра неядерного статуса страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предложил рассмотреть вопрос о переходе флота на атомные подводные лодки.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    27 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

    Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

    «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

    Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

    Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

    Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

    Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    27 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили

    Tекст: Мария Иванова

    Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».

    По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.

    Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.

    В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.

    В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    27 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Умер японский автор детективов Кэйго Хигасино

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

    О смерти 68-летнего автора популярных романов «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»» от рака толстой кишки сообщило издательство Kodansha, передает РИА «Новости».

    Писатель ушел из жизни ранним утром 23 июля. Похороны уже прошли в кругу семьи, а информацию о возможной церемонии прощания опубликуют позднее.

    Кэйго Хигасино родился в Осаке в 1958 году. После окончания университета он работал инженером и параллельно занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году получил престижную японскую премию Наоки за свой самый известный детектив.

    За свою карьеру прозаик написал 106 книг, многие из которых были экранизированы. Совокупный тираж его произведений на родине превысил 100 миллионов экземпляров.

    5 августа запланирован выход нового и последнего романа Хигасино под названием «Вечная память».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский мастер литературного хоррора Кодзи Судзуки скончался в возрасте 68 лет.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    27 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Эксперты предрекли падение иены из-за рейтингов премьера Японии

    Bloomberg: Падение рейтингов Такаити вызовет рост госрасходов и ослабит иену

    Tекст: Мария Иванова

    Снижение общественной поддержки Санаэ Такаити может спровоцировать резкий рост государственных расходов, что грозит масштабным оттоком инвесторов из японской валюты и гособлигаций.

    Падение рейтингов одобрения главы японского правительства Санаэ Такаити способно подтолкнуть власти к более мягкой налогово-бюджетной политике, что отпугнет инвесторов от японской иены и гособлигаций, сообщает Bloomberg.

    Показатели поддержки премьера опустились до минимальных значений с момента ее вступления в должность, хотя и остаются выше 50%.

    В понедельник Такаити заявила в парламенте, что пока не анализировала конкретные причины падения рейтингов. «Я приму результаты опросов во внимание как отражение общественных настроений», – подчеркнула она.

    Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей правительство, вероятно, усилит акцент на текущих мерах, что ударит по облигациям и иене. Эксперт добавил, что активизация усилий по стимулированию экономики создаст угрозу для глобального долгового рынка и японских акций.

    В настоящее время премьер отстает в выполнении предвыборного обещания снизить потребительский налог на продукты питания. Правительство планирует окончательно сформировать эту политику к началу августа. Старший стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма согласился с оценками коллег, указав, что недовольство граждан вызвано неспособностью властей справиться с ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до 55,8%.

    Министры финансов Японии и США обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    Ранее глава японского Минфина Сацуки Катаяма пригрозила решительными мерами из-за падения курса иены.

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