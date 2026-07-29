Долг Telegram по штрафам в России вырос почти до 38 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 млн рублей. Речь идет о неоплаченных в установленный срок штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», – приводит ТАСС текст сообщения.

Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. При этом принудительное взыскание 8 млн рублей ведется только по трем из них.

Остальные исполнительные производства прекращены на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в 35 млн рублей за неудаление информации с призывами к экстремизму.

В июне 2026 года Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей за неосуществление мониторинга запрещенной информации.

В 2025 году непогашенная задолженность Telegram по штрафам в России составляла 23,47 млн рублей.