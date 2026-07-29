В США захотели собрать российских и украинских музыкантов для выступления

Глава комиссии США Кук заявил о плане собрать российских и украинских музыкантов

Tекст: Антон Антонов

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», – приводит слова Кука РИА «Новости».

Он рассказал, что одним из подготовительных этапов станет встреча части предполагаемых участников в Баварии. По словам Кука, через пару недель там планируется собрать некоторых музыкантов, чтобы они лично познакомились.

Уточнять, состоится ли в Баварии концерт, глава комиссии не стал, имена артистов и другие подробности он также не раскрыл. Кук допустил, что инициатива может вылиться в целую серию выступлений и отметил, что возобновление культурных обменов, по его мнению, должно сопровождаться дипломатической работой, направленной на прекращение конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кук заявил, что его визит на Петербургский международный экономический форум стал шагом к сближению двух стран.

Кук говорил, что посетил Россию с целью получения новых знаний.

