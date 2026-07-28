Bloomberg сообщило о согласовании сенаторами США антироссийских санкций

Tекст: Антон Антонов

«Во вторник группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения», – пишет Bloomberg.

Документ имеет высокие шансы на одобрение Сенатом уже на этой неделе. Однако из-за ухода Палаты представителей на каникулы закон вступит в силу не раньше сентября.

Документ наделяет президента США полномочиями вводить жесткие ограничения против покупателей российских энергоносителей.

Инициатива позволяет установить заградительную пошлину в 500% на все импортируемые в Штаты российские товары. Дополнительный тариф в 100% грозит пяти крупнейшим покупателям нефти и газа из России, а также странам, помогающим обходить санкции. Срок действия этих полномочий ограничили пятью годами.

При этом Белый дом добился включения в текст исключений, позволяющих американскому лидеру не применять штрафные меры на свое усмотрение.

Кроме того, законопроект продлевает действие экономических санкций в отношении Ирана до 2031 года. Без этого решения срок действия вторичных ограничений против сотрудничающих с Тегераном иностранных компаний истек бы уже в текущем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию документа об ограничениях против покупателей российских энергоносителей.

Белый дом решил поддержать данную инициативу.

