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    28 июля 2026, 21:56 • Новости дня

    Атака украинских дронов на Белгородскую область привела к жертвам

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары вражеских беспилотных аппаратов по территории региона привели к ранениям четырех гражданских лиц, которым уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Власти Белгородской области зафиксировали новые удары со стороны вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    «Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали четыре человека», – сообщили представители регионального оперативного штаба.

    Один из беспилотников взорвался на территории коммерческого предприятия в селе Ясные Зори. В результате инцидента мужчину с осколочными ранениями и женщину с акубаротравмой экстренно госпитализировали в местную клинику.

    Еще один дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Двум пострадавшим мужчинам оперативно оказали помощь в городской больнице Белгорода, их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 июля в результате ударов украинских беспилотников по Белгородскому округу пострадали четыре мирных жителя.

    В тот же день дроны ранили еще пять человек в нескольких муниципалитетах региона.

    Несколькими днями ранее атаки ВСУ на область унесли жизнь одного человека при шестнадцати раненых.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    28 июля 2026, 19:42 • Новости дня
    «Единая Россия» попросила СК о федеральной проверке зверского избиения ученого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» призвала Следственный комитет провести федеральную проверку обстоятельств жестокого избиения и последующей смерти ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку гибели доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина.

    «Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», – написал политик в своем канале в Max.

    Трагедия произошла в Екатеринбурге, сообщил Сидякин. Ученый и его заместитель обнаружили на опытных полях пятерых детей, которые катались на квадроциклах и уничтожали результаты научных трудов. Мужчины помогли вытащить застрявшую технику и договорились передать ребят родителям у здания института.

    На месте встречи ученых поджидала группа мужчин на четырех внедорожниках. Они жестоко избили исследователей на глазах у детей, рассказал Сидякин. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию. Через несколько дней 67-летний Никита Зезин скончался от инфаркта, который, по мнению близких, был спровоцирован нападением.

    Напомним, на Урале после жестокого избиения погиб ученый Никита Зезин. СК возбудил уголовное дело.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», а в порту Николаева поражено килекторное судно, сообщило Минобороны.

    Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

    Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.

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    28 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пересмотрел взгляды на украинский конфликт, выразив оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий ВСУ, пишет Wall Street Journal.

    Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.

    Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.

    Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».

    В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.

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    28 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине

    Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины

    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава полностью признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, отрицая любые намерения установить контроль над ее западными регионами, говорится в заявления польского внешнеполитического ведомства.

    Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.

    «Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.

    Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.

    Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».

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    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

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    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

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    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    28 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона.

    Американские дипломаты оставили свои места в Совете Безопасности на время доклада французской стороны, передает ТАСС. Демарш стал ответом на критические заявления Парижа. После завершения речи делегация вернулась за стол переговоров.

    «Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», – пояснил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Он добавил, что именно поэтому американцы вышли из зала.

    Конфликт разгорелся из-за публикации французского представительства в социальной сети X. Ранее Вашингтон и Москва не поддержали продление полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на новые четыре года. Париж одобрил процедуру, после чего упрекнул американскую сторону в утрате статуса ориентира в правозащитной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная Ассамблея ООН продлила полномочия Фолькера Тюрка вопреки позиции США.

    Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова доложила президенту об ответе верховного комиссара по ситуации в Старобельске.

    Для расследования этого инцидента представители УВКПЧ ООН запросили у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на местный колледж.

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    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

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    28 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.

    Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.

    Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.

    Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.

    Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    28 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом

    Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом

    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ни одной уцелевшей автозаправочной станции не осталось на трех основных магистралях между Днепром, Харьковом и Полтавой, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.

    Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.

    Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.

    Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.

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    28 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 28 июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве, включая ТЭЦ-5, сообщили военкоры.

    Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

    Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.

    В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.

    Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.

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    28 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ потерпел поражение под Ореховом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская оборона на запорожском направлении стремительно рушится, в населенном пункте Любицкое у Орехова разгромлен гарнизон, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ситуация для украинских войск в населенном пункте Любицкое Запорожской области стала критической. Оборона на данном участке фронта падает, а местный гарнизон практически полностью разбит, сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, тяжелые потери понес 33-й штурмовой полк под Ореховом. По данным собеседника, это формирование окончательно лишилось боеспособности.

    В окрестных поселениях остаются лишь единицы солдат противника, основные силы ликвидированы как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российская авиация ликвидировала 40 украинских штурмовиков в окрестностях Любицкого.

    Весной военные уничтожили командный пункт противника в этом же населенном пункте.

    В середине июня штурмовые группы внезапным ударом захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении.

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