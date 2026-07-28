США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

«По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.