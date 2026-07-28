Amazon отобрал у Walmart звание крупнейшей компании мира

Tекст: Ольга Иванова

В 2026 году корпорация Amazon поднялась на первую строчку ежегодного списка крупнейших мировых компаний, передает РИА «Новости». Розничная сеть Walmart, удерживавшая лидерство на протяжении 12 лет, опустилась на вторую позицию.

«Корпорации, входящие в наш ежегодный список 500 крупнейших компаний мира, в совокупности получили в 2025 году доход в размере 43,1 трлн долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Amazon возглавила наш ежегодный рейтинг крупнейших компаний мира по выручке, завершив 12-летнее лидерство Walmart», – отмечается в сообщении составителей рейтинга.

По итогам 2025 года выручка нового лидера выросла на 12,4% и достигла 716,924 млрд долларов. Показатель Walmart составил 713,163 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 4,7%.

Интернет-магазин Amazon запустили в июле 1995 года. Сейчас компания работает в странах Европы, Азии и Южной Америки, а также развивает облачное подразделение Amazon Web Services и спутниковый проект Amazon Leo. Сеть Walmart существует с 1962 года и насчитывает более 10,9 тыс. магазинов в 19 государствах.

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