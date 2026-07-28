Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

Tекст: Денис Тельманов

Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.