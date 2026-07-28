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    28 июля 2026, 19:56 • Новости дня

    Выставка в НЦ «Россия» раскрыла тайны театрального закулисья

    Режиссер Оконешников: Выставка «Театр. Наследие. Великие» знакомит с героями закулисья

    Выставка в НЦ «Россия» раскрыла тайны театрального закулисья
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Спектакль начинается задолго до того, как актеры выходят на сцену, – его создают сотни людей, чья работа обычно остается незаметной для зрителя. Познакомить посетителей с жизнью театрального закулисья и показать, как рождается каждая постановка, – одна из главных задач выставки «Театр. Наследие. Великие», сказал газете ВЗГЛЯД режиссер Антон Оконешников. Ранее экспозиция открылась в Национальном центре «Россия».

    «Выставка «Театр. Наследие. Великие», как и любой спектакль, обладает своей внутренней драматургией. По задумке наши посетители как будто попадают в театр со служебного входа и на своем пути знакомятся со всеми цехами, трудящимися над воплощением замысла постановки», – рассказал режиссер драматургии выставки «Театр. Наследие. Великие» Антон Оконешников.

    По его словам, экспозиция выстроена как своеобразное путешествие по театральному закулисью. Гости проекта могут понаблюдать за работой машиниста сцены, узнать о деятельности бутафоров и гримеров. Затем посетители, подобно артистам, оказываются в свете софитов, после чего выходят в сценический коридор, украшенный афишами – единственными «артефактами», сохраняющимися после премьеры.

    Такой маршрут призван показать театр глазами тех, кого зрители обычно не замечают. «То есть наша главная задача – познакомить людей с деятельностью тех профессионалов, чья работа, как правило, остается для зрителя в тени. При чем узнать об их труде посетители могут, как говорится, из первых уст. Для этого мы разработали специальный аудиогид, который состоит из монологов сотрудников театра, живо и интересно рассказывающих о своих буднях за сценой», – подчеркнул собеседник.

    Благодаря этому посетители буквально по частям собирают картину рождения спектакля, понимая, какой масштабный труд скрывается за каждым выходом актеров на сцену. «Важно понимать, что таких театров – сотни по всей стране, а трудятся в них десятки тысяч людей, старающихся донести до своего зрителя что-то особенное, что-то, что заставит его внутренне измениться», – акцентировал режиссер.

    По мнению Оконешникова, именно в этом и заключается главная миссия театра. «Даже если из всего тысячного зала хотя бы один человек вернется домой с пониманием чего-то важного – это уже успех», – отметил он, добавив, что именно эта задача позволяет театру сохранять свою актуальность даже в самые непростые для страны времена.

    По словам режиссера, интерес к театральному искусству сегодня не ослабевает именно потому, что в переломные исторические периоды люди особенно нуждаются в осмыслении происходящего.

    «Мы видим, что и в настоящее время интерес к театру как к культурной площадке не ослабевает. Ведь в сложные исторические периоды зрителей особо интересуют философские вопросы: что такое «сегодня»? И наше ремесло – оно как раз про «сегодня», про его художественное осмысление. Этим оно и задевает зрителя за живое», – заключил Оконешников.

    Ранее в Национальном центре «Россия» открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Проект показывает отечественный театр как живую историю, где рядом с известными именами и знаковыми постановками представлены и работники закулисья.

    В экспозиции свыше 600 экспонатов, многие из которых редко покидают музейные и театральные фонды. Они распределены по 17 тематическим разделам, а отдельный акцент сделан на сценических профессиях: посетители смогут увидеть, как из труда десятков людей за кулисами складывается один спектакль.

    На открытии присутствовали представители культурного сообщества и организаторы: Союз театральных деятелей России, а также творческие коллективы, предоставившие экспонаты и материалы. По замыслу авторов, площадка должна стать не только собранием реликвий, но и поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем сцены.

    На открытии выставки также присутствовал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. «Театр – место для счастливых людей. Он создается тысячами людей – от тех, кто встречает в театре зрителей, до режиссеров, которые выпускают спектакли, художественных руководителей. Это огромный организм», – отметил он, добавив, что к реализации проекта подключились более 100 организаций, среди которых оказались культурные учреждения со всей страны.

    Отдельной частью проекта является просветительская программа. Для гостей подготовлены творческие встречи, лекции и мастер-классы, в том числе по гриму, сценической речи, пластике, созданию кукол, париков, аксессуаров, обуви и костюмов. Посетить выставку возможно с 28 июля по 25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия».

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    28 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Москвы не изменилась: если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий для этого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

    «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

    Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

    Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

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    28 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и инициировавшего их премьера Армении Никола Пашиняна стороны оценили перспективы референдума для определения дальнейшего вектора интеграции республики.

    «Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Политики детально обсудили политическую ситуацию и внешнеполитический курс Еревана.

    Напомним, в конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом. Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров. Армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


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    27 июля 2026, 23:26 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве во вторник

    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Москвы не стоит опасаться разрушительного ветра во вторник, поскольку порывы ветра не превысят 17 метров в секунду, успокоил горожан начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Очередная волна непогоды обойдется без экстремальных явлений, уточнил он.

    «Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», – пояснил специалист в беседе с  РИА «Новости».

    Голубев уточнил, что во второй половине дня в столице пройдут дожди. Жителям области при этом следует подготовиться к сильным ливням с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики 25 июля предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в столичном регионе. Метеоролог Терешонок спрогнозировал  аномально теплую вторую половину лета.


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    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 73 украинских беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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