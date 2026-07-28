Выставка в НЦ «Россия» раскрыла тайны театрального закулисья

Режиссер Оконешников: Выставка «Театр. Наследие. Великие» знакомит с героями закулисья

Tекст: Евгений Поздняков

«Выставка «Театр. Наследие. Великие», как и любой спектакль, обладает своей внутренней драматургией. По задумке наши посетители как будто попадают в театр со служебного входа и на своем пути знакомятся со всеми цехами, трудящимися над воплощением замысла постановки», – рассказал режиссер драматургии выставки «Театр. Наследие. Великие» Антон Оконешников.

По его словам, экспозиция выстроена как своеобразное путешествие по театральному закулисью. Гости проекта могут понаблюдать за работой машиниста сцены, узнать о деятельности бутафоров и гримеров. Затем посетители, подобно артистам, оказываются в свете софитов, после чего выходят в сценический коридор, украшенный афишами – единственными «артефактами», сохраняющимися после премьеры.

Такой маршрут призван показать театр глазами тех, кого зрители обычно не замечают. «То есть наша главная задача – познакомить людей с деятельностью тех профессионалов, чья работа, как правило, остается для зрителя в тени. При чем узнать об их труде посетители могут, как говорится, из первых уст. Для этого мы разработали специальный аудиогид, который состоит из монологов сотрудников театра, живо и интересно рассказывающих о своих буднях за сценой», – подчеркнул собеседник.

Благодаря этому посетители буквально по частям собирают картину рождения спектакля, понимая, какой масштабный труд скрывается за каждым выходом актеров на сцену. «Важно понимать, что таких театров – сотни по всей стране, а трудятся в них десятки тысяч людей, старающихся донести до своего зрителя что-то особенное, что-то, что заставит его внутренне измениться», – акцентировал режиссер.

По мнению Оконешникова, именно в этом и заключается главная миссия театра. «Даже если из всего тысячного зала хотя бы один человек вернется домой с пониманием чего-то важного – это уже успех», – отметил он, добавив, что именно эта задача позволяет театру сохранять свою актуальность даже в самые непростые для страны времена.

По словам режиссера, интерес к театральному искусству сегодня не ослабевает именно потому, что в переломные исторические периоды люди особенно нуждаются в осмыслении происходящего.

«Мы видим, что и в настоящее время интерес к театру как к культурной площадке не ослабевает. Ведь в сложные исторические периоды зрителей особо интересуют философские вопросы: что такое «сегодня»? И наше ремесло – оно как раз про «сегодня», про его художественное осмысление. Этим оно и задевает зрителя за живое», – заключил Оконешников.

Ранее в Национальном центре «Россия» открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Проект показывает отечественный театр как живую историю, где рядом с известными именами и знаковыми постановками представлены и работники закулисья.

В экспозиции свыше 600 экспонатов, многие из которых редко покидают музейные и театральные фонды. Они распределены по 17 тематическим разделам, а отдельный акцент сделан на сценических профессиях: посетители смогут увидеть, как из труда десятков людей за кулисами складывается один спектакль.

На открытии присутствовали представители культурного сообщества и организаторы: Союз театральных деятелей России, а также творческие коллективы, предоставившие экспонаты и материалы. По замыслу авторов, площадка должна стать не только собранием реликвий, но и поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем сцены.

На открытии выставки также присутствовал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. «Театр – место для счастливых людей. Он создается тысячами людей – от тех, кто встречает в театре зрителей, до режиссеров, которые выпускают спектакли, художественных руководителей. Это огромный организм», – отметил он, добавив, что к реализации проекта подключились более 100 организаций, среди которых оказались культурные учреждения со всей страны.

Отдельной частью проекта является просветительская программа. Для гостей подготовлены творческие встречи, лекции и мастер-классы, в том числе по гриму, сценической речи, пластике, созданию кукол, париков, аксессуаров, обуви и костюмов. Посетить выставку возможно с 28 июля по 25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия».