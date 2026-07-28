Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили прием рейсов

Tекст: Денис Тельманов

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты исключительно ради безопасности полетов.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – заявили в Росавиации.

Аналогичные меры коснулись и аэропорта Жуковский. В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании и корректировках времени вылета и прилета воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля столичный аэропорт Домодедово уже переходил на режим работы по согласованию с соответствующими органами.

Днем ранее воздушная гавань Жуковский вводила временные ограничения на обслуживание рейсов.

В конце июня Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в этих авиаузлах ради обеспечения безопасности.