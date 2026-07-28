Российские космонавты раскрыли секреты акробатики и земной гравитации

Tекст: Ольга Иванова

Самым сложным акробатическим трюком в условиях невесомости является сальто, передает ТАСС. Об этом на послеполетной пресс-конференции сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Микаев, имеющий звание кандидата в мастера спорта по спортивной акробатике.

«Да, действительно, я в школьные годы и в училище занимался спортивной акробатикой. В невесомости, конечно, возможностей больше для акробатических экспериментов. Самое сложное, что можно сделать, так как пространство ограниченное и нет свободы в действиях, было бы сальто», – рассказал Микаев. Он пояснил, что главная трудность заключается в отсутствии точки опоры для отталкивания и разворота.

Коллега Микаева, Сергей Кудь-Сверчков, поделился ощущениями от возвращения на Землю после 241 суток на МКС. По его словам, из-за земной гравитации он поначалу не мог даже поднять собственные руки. Космонавт отметил резкий контраст между равномерным механическим движением на станции и живой, непредсказуемой природой на Земле.

Экипаж вернулся с орбиты 26 июля. За время длительной миссии космонавты провели множество научных исследований. В ходе выхода в открытый космос они установили аппаратуру «Солнце-терагерц», демонтировали кассету эксперимента «Экран-М» и забрали контейнер «Биориск». Сейчас космонавты проходят реабилитацию в Звездном городке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» с космонавтами приземлился в степях Казахстана.

Перед этим космический корабль штатно отсоединился от исследовательского модуля «Рассвет».

Накануне возвращения Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом станции Петру Дуброву.