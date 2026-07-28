Уроженец Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта

Tекст: Денис Тельманов

Судебная инстанция вынесла приговор Аману Кульсиитову, который ранее был включен в список террористов и экстремистов, передает ТАСС. Злоумышленник намеревался организовать взрыв, чтобы ликвидировать одного из руководителей российской воинской части.

Представитель суда сообщил подробности дела: «С мая по 25 сентября 2023 г. Кульсиитов, находясь в г. Оренбурге Оренбургской области, и представители ГУР МО Украины вступили в преступный сговор, образовав организованную группу с целью совершения террористического акта – совершения взрыва с целью причинения смерти одному из командиров воинской части ВС РФ».

По решению суда, осужденный проведет в местах лишения свободы 20 лет. При этом первые пять лет наказания он должен будет отбывать в тюрьме.

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